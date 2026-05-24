Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella beschikken Ferrari en Red Bull Racing over een voordeel ten opzichte van zijn eigen team en Mercedes, mocht het tijdens de Grand Prix gaan regenen. De Umbriër stelt in aanloop naar de wedstrijd in Canada dat de concurrentie waardevolle praktijkervaring heeft opgedaan tijdens de officiële regentests van bandenleverancier Pirelli, die eerder dit jaar plaatsvonden.

De voorbereiding van de rivaliserende renstallen kan cruciaal blijken, aangezien er voor de race in Montreal een kans op neerslag wordt voorspeld bij ongebruikelijk lage temperaturen van rond de twaalf graden Celsius. Hoewel Pirelli de verzamelde data van de testsessies met alle deelnemers deelt, levert het daadwerkelijk rijden op een natte baan essentiële informatie op over het gedrag van de huidige generatie auto's. Ferrari en Red Bull kwamen in januari al in actie op een nat circuit in Barcelona, waarna Lewis Hamilton in april voor de Italiaanse renstal testte op Fiorano en Isack Hadjar namens de Oostenrijkse formatie kilometers maakte op Suzuka.

Variabelen en bandentemperatuur

Stella benadrukt dat de onzekerheid rondom de reglementen een grote rol speelt. "Ik denk inderdaad dat dit een voordeel is, omdat er onzekerheid bestaat over het gedrag van de power unit", laat de teambaas weten tegenover Autosport. "In de regen wijken de zaken nog meer af van wat je verwacht en wat je kunt simuleren. De motor blijft dus zeker een variabele die zorgwekkend is. En als je ermee hebt getest, weet je er misschien net iets meer van", aldus Stella, die ziet dat Ferrari en Red Bull dus meer ervaring hebben in regenachtige omstandigheden. Dit zou goed nieuws zijn voor Max Verstappen, die vanaf P6 zal vertrekken in Montreal, mits het natuurlijk nat wordt.

Daarnaast wijst de topman van de formatie uit Woking op de specifieke uitdagingen rondom het Pirelli-rubber op het Circuit Gilles Villeneuve. "Vanuit het oogpunt van de banden is het onduidelijk of ze binnen hun venster zullen werken of er net buiten vallen. Ik heb het hier specifiek over het temperatuurvenster, want dit circuit heeft geen hogesnelheidsbochten, waardoor het lastig is om temperatuur te genereren. Het asfalt is heel erg glad. Het is een van de gladste banen van het seizoen", legt hij uit. Volgens hem levert dat direct een achterstand op. "Er zijn zoveel variabelen om te ontdekken voor ons, omdat we niet veel ervaring hebben in de regen. Dat is een klein voordeel voor degenen die wel hebben getest", oordeelt hij.

