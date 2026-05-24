Dit is de weersverwachting voor de GP van Canada
Dit is de weersverwachting voor de GP van Canada
Hoewel het de afgelopen dagen relatief aardig weer was voor de coureurs en teams in Montreal, lijkt het weer vanavond om te slaan. De teams houden al dagenlang rekening met de eerste echte regenrace van het jaar, maar komt die er vandaag ook?
In Nederland mag momenteel dan wel de zomerzon schijnen, maar dat is in Montreal wel anders. Zo was het de afgelopen dagen relatief warm met temperaturen van rond de 20 tot 25 graden in de Canadese stad en vrijdag was er zelfs even een zonnetje te zien. Zaterdag was het al wat frisser en de coureurs gaven na afloop van de kwalificatie dan ook aan dat het op temperatuur krijgen van de banden erg lastig was.
Er hangt regen in de lucht
Voor vanavond, of 16:00 uur lokale tijd in Montreal, is er volgens AccuWeather een kans van 40 procent op wat regendruppels. Een uur later stijgt dat percentage naar 60 procent en dat geldt ook voor 18:00 uur lokale tijd. Het gebeurt allemaal bij een temperatuur van rond de 11 graden, en dat is redelijk fris te noemen.
FIA geeft regenwaarschuwing
De FIA heeft op zaterdag ook al een regenwaarschuwing afgegeven. "Overeenkomstig artikel B1.5.11 van het FIA F1-reglement wordt, na het ontvangen van een weersvoorspelling van de officiële weerdienst waarin wordt voorspeld dat de kans op neerslag op enig moment tijdens de race van dit evenement groter zal zijn dan 40 procent, een regenwaarschuwing afgegeven", zo luidt de verklaring van de organisatie.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"
- 1 uur geleden
- 7
Wolff grijpt in na clash Russell en Antonelli: "Dit is nou al de vierde keer dat ik dit zeg!"
- Gisteren 19:04
- 7
Antonelli woedend op Russell en eist straf: "Heel slecht, hij duwde me van de baan!"
- Gisteren 18:22
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Canada
Mekies maakte een deal met Verstappen voor Nürburgring: "Dat zou hij verborgen houden"
Formule 1-race Canada vanavond later dan normaal om overlap met Indy 500 te voorkomen
Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets"
Net binnen
Familie onthult doodsoorzaak Kyle Busch na fataal incident in simulator
- 7 minuten geleden
Verstappen vreest voor regen in Canada: "Net alsof je op ijs rijdt"
- 42 minuten geleden
Hadjar zat op de hielen van Verstappen tijdens kwalificatie: 'Ik heb te veel laten liggen'
- 1 uur geleden
- 1
Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"
- 1 uur geleden
- 7
Porsche Carrera Cup gaat los op Circuit Zandvoort | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 46
VIDEO | FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Verstappen voelt zich niet gehoord | GPFans Race Day
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- 22 mei
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
FIA werkt aan energiemanagement en wil downforce 2027-wagens verminderen
- 5 mei