Dit is de weersverwachting voor de GP van Canada

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel het de afgelopen dagen relatief aardig weer was voor de coureurs en teams in Montreal, lijkt het weer vanavond om te slaan. De teams houden al dagenlang rekening met de eerste echte regenrace van het jaar, maar komt die er vandaag ook?

In Nederland mag momenteel dan wel de zomerzon schijnen, maar dat is in Montreal wel anders. Zo was het de afgelopen dagen relatief warm met temperaturen van rond de 20 tot 25 graden in de Canadese stad en vrijdag was er zelfs even een zonnetje te zien. Zaterdag was het al wat frisser en de coureurs gaven na afloop van de kwalificatie dan ook aan dat het op temperatuur krijgen van de banden erg lastig was.

Er hangt regen in de lucht

Voor vanavond, of 16:00 uur lokale tijd in Montreal, is er volgens AccuWeather een kans van 40 procent op wat regendruppels. Een uur later stijgt dat percentage naar 60 procent en dat geldt ook voor 18:00 uur lokale tijd. Het gebeurt allemaal bij een temperatuur van rond de 11 graden, en dat is redelijk fris te noemen.

FIA geeft regenwaarschuwing

De FIA heeft op zaterdag ook al een regenwaarschuwing afgegeven. "Overeenkomstig artikel B1.5.11 van het FIA F1-reglement wordt, na het ontvangen van een weersvoorspelling van de officiële weerdienst waarin wordt voorspeld dat de kans op neerslag op enig moment tijdens de race van dit evenement groter zal zijn dan 40 procent, een regenwaarschuwing afgegeven", zo luidt de verklaring van de organisatie.

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

