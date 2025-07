McLaren zal dit weekend op Silverstone racen in een bijzondere, opvallende livery. Voor de Britse Grand Prix grijpt het team terug naar de iconische 'chrome'-look, die jarenlang het gezicht van McLaren was in de jaren 2000 en 2010.

"Met deze livery eren we onze geschiedenis en brengen we een stukje nostalgie naar het heden", deelt McLaren op sociale media bij de presentatie van de auto in Londen, waarbij ook Lando Norris en Oscar Piastri aanwezig waren. Deze speciale 'Legacy at Speed'-livery is een knipoog naar het klassieke kleurenschema en de samenwerking met Google Chrome. Het chroom overheerst de zijkant en achterkant van de MCL39, terwijl ook de neus voorzien is van het glanzende effect. Het is de derde keer dat McLaren zo’n chrome-livery gebruikt, na eerdere edities op Silverstone in 2023 en de GP van de Verenigde Staten in 2024.

Artikel gaat verder onder video

McLaren eert samenwerking door speciale band

Louise McEwen, marketingdirecteur van McLaren Racing, zegt hierover: "We weten dat we miljoenen fans hebben die al decennia met ons meeleven, maar er zijn er ook miljoenen die pas nieuw zijn bij de sport. Dankzij Chrome kunnen we ons verleden vieren en onze nieuwe fans meenemen op deze reis. Dit samen kunnen doen in Londen, vlak voor onze thuisrace, maakt het extra speciaal!"

Gerelateerd