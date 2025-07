McLaren heeft de zaakjes goed voor elkaar in het Formule 1-seizoen van 2025. Oscar Piastri ligt op kop in het kampioenschap voor teamgenoot Lando Norris met nu een ruime voorsprong op Max Verstappen. Iets wat de MCL39-bolide consistent competitief maakt, kan liggen aan hoe de ophanging werkt. GPFans legt het uit.

Vanwege hoe oppermachtig McLaren dit jaar is met negen overwinningen in twaalf Grands Prix, doet de concurrentie haar best om erachter te komen welke trucjes er worden toegepast. Het team onder leiding van CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella werd door Red Bull Racing beschuldigd van het spuiten van water in de banden om het rubber koel te houden. Het is opvallend hoe weinig bandenslijtage de McLaren heeft ten opzichte van de rest van het F1-veld. Echter, naar verluidt maken ze gebruik van materialen in de rem die van fase veranderen op de juiste temperatuur om zo de remmen en tegelijkertijd de banden onder controle te houden.

Artikel gaat verder onder video

McLaren heeft deze techniek onder de knie

Dan is er nog de ophanging van de McLaren. De ophanging vangt klappen van de kerbs en hobbels van het circuit op. Stel je deze te hard af, dan kan de auto te 'stijf' worden, en stel je deze te zacht af, dan kan de auto te 'lui' worden. In de Formule 1 moet je er ook rekening mee houden dat de vloer voor de meeste downforce zorgt. Als de auto onder het remmen te veel naar voren duikt, dan kan het luchtstroom aan de voorkant stagneren, en omdat de achterkant van de auto dan naar boven wijst, kan het zijn dat er te weinig downforce rondom de diffuser wordt gecreëerd. McLaren lost deze problemen op door iets wat extreme anti-dive wordt genoemd. Nieuwe technologie is het niet, maar het is een kwestie van het onder de knie kunnen krijgen.

Extreme anti-dive

Door de extreme anti-dive wordt de gewichtsoverdracht bij de McLaren tussen de voorkant en de achterkant en vice versa, wanneer er geremd of geaccelereerd wordt, optimaal verdeeld over de onderdelen die de krachten op kunnen vangen.

Als je lijnen trekt door waar de wishbones van de ophanging zijn gemonteerd, dan kom je uit op de momentane pool. Trek je vervolgens een lijn vanuit het zwaartepunt van de auto door de eerdergenoemde lijn richting waar de band en het asfalt contact maken, dan krijg je een veel steilere lijn dan bij andere teams. McLaren heeft een anti-dive gecreëerd van bijna 100 procent door hoe de wishbones zijn gemonteerd. Oftewel, door dit ophangingssysteem gaat McLaren het 'duiken' van de auto bijna helemaal tegen.

Dit is de slimme ophanging van McLaren, waarmee Oscar Piastri en Lando Norris een grote voorsprong hebben kunnen pakken ten opzichte van de rest van het F1-veld.#McLaren #F1 pic.twitter.com/ZTP7L87jYp — GPFans NL (@GPFansNL) July 15, 2025

Wat voor voordeel en nadeel levert het op?

Bij de McLaren is het niet de vering die door de krachten onder het remmen en accelereren buigt, maar zijn het de koolstofvezelonderdelen van de ophanging zelf die de klap op moeten vangen. De vering wordt niet tot zo weinig mogelijk daadwerkelijk gebruikt. Dit zorgt ervoor dat Piastri en Norris zich niet druk hoeven te maken om de eerdergenoemde stagnering van de luchtstroom of verlies aan downforce. De vloer blijft zo plat mogelijk, niet te dichtbij en niet te ver af van het asfalt, en levert zo consistent downforce. De McLaren is op deze manier een stuk sneller, maar het nadeel is wel dat de auto een beetje verdoofd kan aanvoelen. Piastri heeft daar blijkbaar geen last van, maar Norris rijdt sinds Canada met wishbones die iets breder zijn om het gevoel in de voorkant van de auto weer terug te krijgen. Daarom zijn de twee McLarens niet identiek aan elkaar.

Gerelateerd