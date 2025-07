Leeftijden van F1-coureurs: Hoe oud zijn Verstappen en co, en wie heeft welk record in handen?

Worden Formule 1-coureurs steeds jonger?

Het lijkt erop dat de grid in de Formule 1 steeds jonger werd. Max Verstappen debuteerde al op 17-jarige leeftijd en Mercedes-rookie Kimi Antonelli is slechts 18 jaar oud. Meer dan zestig Grands Prix met de laagste gemiddelde leeftijd zijn allemaal in de afgelopen 15 jaar seizoenen verreden, terwijl meer dan zeventig Grands Prix met de hoogste gemiddelde leeftijd allemaal in de jaren 50 en 60 zijn verreden.

Artikel gaat verder onder video

Leeftijd van de coureurs in 2025

Laatste update: 17 juli 2025

Wie zijn de jongste en oudste coureurs op de grid van 2025?

Kimi Antonelli debuteerde dit seizoen bij Mercedes. De Italiaan verreed zijn eerste race in Australië als 18-jarige. Fernando Alonso is de senior van de Formule 1 en zal 44 zijn tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Wat is de gemiddelde leeftijd van de coureurs op de grid van 2025?

Aan het begin van het seizoen was de gemiddelde leeftijd van de coureurs 26,5. Vooral Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg zorgen voor een wat hoger gemiddelde.

Wie zijn de jongste en oudste wereldkampioenen in de Formule 1?

Sebastian Vettel werd in Abu Dhabi in 2010 de jongste wereldkampioen met 23 jaar, 4 maanden en 11 dagen. De oudste wereldkampioen is natuurlijk Juan Manuel Fangio. De legendarische Argentijn stelde de wereldtitel van 1957 al twee Grands Prix voor het einde van het seizoen veilig met een geweldige inhaalrace op de Duitse Nürburgring. Hij was toen 46 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Wie zijn de jongste en oudste racewinnaars in de Formule 1?

Max Verstappen verreed zijn eerste Grand Prix voor Red Bull Racing in Spanje in 2016. Na de welbekende crash tussen Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg pakte hij de leiding en won de race. De Nederlander was toen 18 jaar, 7 maanden en 15 dagen. De oudste racewinnaar is Luigi Fagioli. De motor in de andere Alfa Romeo van Fangio liep niet lekker tijdens de Grand Prix van Frankrijk in 1951. Van Alfa Romeo moesten Fagioli en Fangio van auto wisselen om de laatstgenoemde meer kans op punten te geven - toendertijd mocht je nog een auto delen en dan kreeg je de helft van de punten. Fangio won in de auto van Fagioli en ze werden samen uitgeroepen tot winnaars. Fagioli was toen 53 jaar en 22 dagen. De wedstrijd in Reims was qua afstand ook de langste Formule 1-race ooit met 601,832 kilometer.

Wie zijn de jongste en oudste polesitters in de Formule 1?

Max Verstappen is niet de jongste polesitter in de koningsklasse. Pas drie en een half jaar na zijn eerste overwinning was hij voor het eerst snelste in een kwalificatie, in Hongarije in 2019. De jongste polesitter is Sebastian Vettel met 21 jaar, 2 maanden en 11 dagen. Hij stond bovenaan de tijdenlijst in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië in 2008. Hij kwam toen uit voor Red Bull-zusterteam Toro Rosso en won de race op Monza uiteindelijk ook in de stromende regen. Giuseppe Farina is de oudste coureur die ooit een pole heeft gepakt. Dat deed hij met 47 jaar, 2 maanden en 18 dagen in Argentinië in 1954. De Grand Prix in Buenos Aires winnen deed hij niet. De Ferrari-coureur werd tweede, 79 seconden achter Juan Manuel Fangio.

Wie zijn de jongste en oudste coureurs ooit in de Formule 1?

Max Verstappen is de jongste coureur ooit om deel te nemen aan een Grand Prix. Hij was 17 jaar, 5 maanden en 15 dagen oud, toen hij debuteerde voor Toro Rosso in Australië. De FIA kwam daarna met een regel dat Formule 1-coureurs tenminste 18 jaar oud moeten zijn, al kan de autosportbond uitzonderingen maken op basis van talent en force majeure. Louis Chiron is de oudste coureur om aan de start te staan van een Formule 1-race, toen hij in Monaco in 1955 zesde werd met Lancia. Hij was toen 55 jaar, 9 maanden en 19 dagen oud. De Monegask probeerde zich in 1958 (leeftijd: 58 jaar, 9 maanden en 15 dagen) te kwalificeren voor zijn thuisrace, maar hij was met zijn Maserati te langzaam en wordt dus niet als deelnemer aan de Grand Prix gezien.

Gerelateerd