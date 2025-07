'Formule 1-legende herkent talent: zo kwam Oscar Piastri bij McLaren terecht'

Oscar Piastri is dit F1-seizoen dé verrassing met al vijf overwinningen na twaalf races. Volgens viervoudig wereldkampioen Alain Prost is dat geen toeval en geeft hij aan dat hij al vroeg het potentieel zag in de Australiër.

"Ik was degene die Renault destijds heeft overtuigd om Oscar in hun academy te nemen, terwijl ze dat eigenlijk niet wilden", begint Prost. "Ik zag hem toen al in Formule 3 en Formule 2 racen. Ik hou van de manier waarop hij zich opstelt. Hij denkt na over het juiste moment om in te halen, net zoals ik dat vroeger deed. Ik vind hem slim." Piastri krijgt lof voor zijn rustige, slimme rijstijl en zijn constante prestaties. Prost vergelijkt hem zelfs een beetje met zichzelf: "Soms zie je coureurs met puur rijtalent altijd op hetzelfde niveau blijven, maar jongens als Oscar kunnen echt stappen maken."

McLaren moet duel tussen Piastri en Norris uit laten vechten

Prost vindt dat McLaren niet hoeft in te grijpen in de titelstrijd tussen Piastri en Lando Norris. De Fransman denkt dat een eventuele crash niet te voorkomen is en dat het simpelweg bij de autosport hoort: "Als ze genoeg voorsprong hebben op andere teams, moeten ze ze gewoon laten racen. Dat is beter voor de sport." Als het spannender wordt, kan dat veranderen: "Maar dat lijkt nu niet aan de orde."

Lastig kampioenschap, maar Prost ziet Piastri als favoriet

Over de teamdynamiek zegt Prost: "Het kampioenschap is lastig als twee rijders voor de titel vechten. Maar zolang je als team domineert, kun je ze gewoon laten gaan. Ik herinner me het seizoen 1986, waarin ik kampioen werd doordat mijn rivalen bij Williams punten van elkaar afpakten. Dat jaar was het beste voor het team.” Over Norris is Prost minder uitgesproken: "Ik ken Lando niet zo goed, maar in zo’n seizoen moet de beste gewoon winnen, punt."

