Verstappen houdt kaken stijf op elkaar over contract: "Misschien wel, misschien niet"

Max Verstappen (26) heeft nog een doorlopend contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar er wordt gesuggereerd dat hij een clausule heeft laten opnemen die hij begin 2025 kan activeren als hij niet meedoet in de top van het klassement. Of dit klopt, werd hem gevraagd in Singapore.

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het contract en de toekomst van Verstappen bij Red Bull. Dat de Nederlander ook in 2025 voor de Oostenrijkse renstal rijdt, is een zekerheidje, maar wat gebeurt er daarna? Zijn contract met Red Bull loopt nog door tot medio 2028, maar dat betekent niet dat hij niet voortijdig kan breken met het team waar hij al sinds zijn jeugd rondloopt. Enige tijd geleden werd er al melding gemaakt van een zogenoemde 'Helmut Marko-clausule' in het contract van Verstappen en recentelijk wordt ook gesuggereerd dat er nog een andere clausule aanwezig is die hem in staat stelt vroegtijdig in te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen voert spanning over zijn toekomst op en spreekt van 'laatste stap' in carrièreLees meer

Exitclausule Verstappen? "Misschien wel, misschien niet"

In aanloop naar de Grand Prix van Singapore ging Verstappen om tafel met de Italiaanse tak van Sky Sports. Daar werd hem gevraagd of het waar is dat hij een clausule heeft die het mogelijk maakt om voortijdig te vertrekken bij Red Bull. Verstappen hield zijn kaken echter stijf op elkaar, al zegt dat vaak wel genoeg. "Misschien wel, misschien niet", zo luidde het korte antwoord op de vraag. Vervolgens benadrukte hij dat hij nu (nog) niet bezig is met een vertrek. "Ik herhaal: ik denk hier op dit moment niet over na, omdat er dit jaar nog zoveel dingen zijn die ik wil proberen te begrijpen en beter te doen", zo doelt hij op de uitdagingen met de RB20.

Verstappen nu nog niet bezig met toekomst

Verstappen laat echter, zo schreven wij vanochtend ook al in een artikel, wederom de deur op een kier voor een transfer in de toekomst. Hij zegt dat de komende jaren nog "ver weg" zijn, maar sluit wederom niet uit mogelijk voor een ander team te kiezen. "Wat er in de komende jaren en daarna gebeurt, is voor mij nog ver weg, dus ik ben er momenteel niet mee bezig in mijn hoofd", zo zegt hij.