Max Verstappen en zijn toekomst zijn door meerdere omstandigheden en gebeurtenissen eigenlijk al sinds begin 2024 dagelijks onderwerp van gesprek geworden in F1. De Nederlander heeft realistisch gezien maar een paar opties als hij eind 2025 al een beslissing neemt, maar als hij die beslissing uitstelt tot eind 2026 zullen er in totaal dertien opties voor de viervoudig wereldkampioen zijn, waarbij de ene natuurlijk wat realistischer is dan de andere.

De discussie rondom Verstappen en zijn toekomst was al onderwerp van gesprek door zijn eigen uitspraken over F1 en zijn toekomst, maar door de onrust achter de schermen bij Red Bull Racing en de clausule in zijn tot eind 2028 durende contract bij Red Bull zijn de geruchten vanuit de media en het aantal charmeoffensieven vanuit andere teams ook toegenomen. Tel daar de mindere RB20 en RB21 bij op en het nieuwe tijdperk dat in 2026 in F1 gaat beginnen en je hebt genoeg voer voor discussie. Maar wat zijn nou echt de opties voor Verstappen en zou eind 2025 al een beslissing nemen terwijl dit ook eind 2026 kan wel verstandig zijn?

Red Bull

De meest eenvoudig optie voor Verstappen, en zeker niet onrealistisch, is dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft. De prestatieclausule zou te maken hebben met een plek in de top drie bij de coureurs, iets waar hij momenteel om vecht met George Russell. Mocht dit niet lukken, dan kan hij in de zomer deze clausule al activeren. Het is natuurlijk prima mogelijk dat Verstappen 2026 afwacht en gewoon bij Red Bull blijft of de clausule activeert en een nieuw contract tekent tot eind 2026 en in het nieuwe tijdperk tot de conclusie komt dat Red Bull het aan het juiste eind heeft gehad met de motor. Dat is en blijft namelijk het belangrijkst voor Verstappen: de auto die hij tot zijn beschikking heeft. Momenteel is die niet goed genoeg bij red Bull, maar in 2026 kan dit met alle nieuwe reglementen zo maar weer anders zijn.

Toch kan Verstappen ook besluiten te vertrekken en vanaf 2026 (of 2027 nadat hij het een jaartje in het nieuwe tijdperk aan heeft gekeken) een nieuwe avontuur aangaan bij een ander team. Twee teams lijken op pole position te liggen volgens de geruchten, waarvan Mercedes de absolute favoriet is. Verstappen gaf al toe dat hij in 2024 had gesproken met teambaas Toto Wolff en het team heeft daarnaast in 2014 ook indruk gemaakt toen er nieuwe motoren werden ingevoerd in F1. Dit is natuurlijk geen garantie voor 2026 en daarna, maar wel het dichtstbij het mogelijk kunnen voorspellen van hoe het er na 2026 uit zal zien. De vraag is vervolgens vooral of Mercedes dan afscheid neemt van George Russell of Andrea Kimi Antonelli, die in 2025 tot nu toe allebei indruk maken in een auto die steeds beter en beter is geworden in dit huidige tijdperk.

Aston Martin

De andere optie die vaak wordt genoemd is Aston Martin. De auto van het team is momenteel samen met Sauber wellicht de minste auto van de grid, waardoor er op dat gebied compleet geen interesse zal zijn vanuit Verstappen. Het is echter ook duidelijk dat alle focus op 2026 ligt, wanneer de samenwerking met Honda gaat beginnen. Honda en Adrian Newey, die vooral impact gaat hebben op de auto van 2026 als het aankomt op het aerodynamische gedeelte, hebben een goede relatie met Verstappen vanuit Red Bull en eigenaar Lawrence Stroll is niet bang om flink wat geld richting Verstappen te gooien. De vraag voor Verstappen zal echter vooral zijn of Aston Martin een enorme stap kan zetten in 2026 als het gaat om de competitiviteit van de auto. Zoals gezegd is dat de doorslaggevende factor voor Verstappen, waardoor 2026 afwachten voor Verstappen logischer lijkt.

Andere raceklasse/eigen team

Naast opties in F1 heeft Verstappen natuurlijk ook opties genoeg buiten F1. Zo heeft de Nederlander nu een eigen team waarin veel talenten en simcoureurs een kans krijgen, maar hier zou hij natuurlijk ook zelf in kunnen gaan rijden. De Nederlander is namelijk een groot fan van endurance en heeft al vaker aangegeven onder meer de 24 uur van Le Mans ooit eens te willen rijden. De kans dat Verstappen naar IndyCar, NASCAR, Formule E of een andere raceklasse gaat die 'lijkt' op F1 is klein, maar endurance behoort zeker tot de realistische opties als de Nederlander besluit dat hij klaar is in F1.

Pensioen

Dan is er natuurlijk nog een andere optie en dat is met pensioen gaan. Verstappen heeft al vaak uitgesproken dat hij niet in F1 of in de autosportwereld zit om records te verbreken en tientallen jaren te racen. Met de aanstaande komst van zijn eerste kind (de tweede van Kelly Piquet) en het creëren van zijn eigen team, kan het zo maar zijn dat Verstappen na 2025 of 2026 denkt van: het is wel prima zo, ik hoef niemand meer iets te bewijzen en ik ben er klaar mee.

Alpine

Dan door naar opties die eigenlijk eind 2026 pas relevant zijn. Te beginnen met Alpine, dat vanaf 2026 gaat rijden met een motor van Mercedes. Dit is dan ook meteen de beste pitch die Flavio Briatore richting Verstappen kan maken, want de auto zelf is momenteel op haar best een middenmoter. Dit kan in 2026 natuurlijk allemaal veranderen, want feit is dat de auto in 2025 aerodynamisch gezien en in de bochten helemaal niet zo slecht is. Het is vooral de motor van Renault die er momenteel voor zorgt dat het team op de rechte stukken en in snelle bochten veel snelheid mist. Met de motor van Mercedes kan Alpine samen met Pierre Gasly en Verstappen proberen F1 te veroveren vanaf 2027. Briatore is in ieder geval prima in staat om een poging bij de Nederlander te wagen, maar net zoals bij veel andere teams zal Verstappen toch het seizoen 2026 nodig hebben om sportief bewijs te verzamelen voordat hij zo'n overstap zou wagen.

Wat dat betreft is Ferrari zeker vanaf 2027 een optie voor Verstappen. Charles Leclerc zal voorlopig nog wel bij het team blijven, maar de toekomst van Lewis Hamilton is nogal wazig. De Brit heeft het ook in 2025 lastig in de auto van Ferrari zoals hij dat had in de auto van Mercedes en zal hopen dat in 2026 de nieuwe auto's hem beter liggen. Als dit niet het geval blijkt te zijn, kan de Brit na 2026 besluiten om ermee te stoppen. Dan komt er naast Leclerc een plekje vrij, een plekje waar Verstappen in kan duiken. Ferrari heeft laten zien om bereid te zijn een wereldkampioen naast Leclerc te zetten en beschikt tevens over een competitieve auto. De vraag is vooral hoe de motor van Ferrari het vanaf 2026 gaat doen en of Verstappen niet afgeschrikt zou zijn van de cultuurverandering mocht hij naar Ferrari gaan. Ook het vaak ontbreken van strategische kwaliteiten bij het Italiaanse team zal geen fantastische pitch zijn voor het Italiaanse team.

Er is een toekomst waarin Verstappen in de kleuren en auto van McLaren rijdt. Momenteel is dit wellicht lastig te zien, gezien het feit dat McLaren over het beste rijdersduo van F1 beschikt en het tevens nog twee vrije jonge coureurs zijn met lange contracten. Toch heeft McLaren al laten zien dat het allebei de coureurs gelijk gaat behandelen, iets wat in het verleden al vaak tot ruzie, gedoe en uiteindelijk een afscheid heeft gezorgd. Momenteel is Oscar Piastri op elk vlak beter dan Lando Norris in 2025, en het zou zo maar kunnen dat de rivaliteit tussen de twee uiteindelijk uit gaat lopen op een afscheid van een van de twee na 2026. Dat de auto van McLaren ook in 2026 goed gaat zijn met een motor van Mercedes erin en Rob Marshall die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de auto, is natuurlijk geen zekerheid maar wel behoorlijk aannemelijk. Het is net zoals bij Ferrari een flink 'als'-scenario, maar 'als' McLaren door het rijdersduo geforceerd wordt om afscheid te nemen van een coureur, dan zal Verstappen wel oren hebben naar het stoeltje omdat ook hij weet dat de McLaren hem de kans geeft om kampioenschappen te winnen. Daarnaast heeft Zak Brown al aangetoond dat hij zelfs met dit duo zonder een onderlinge ruzie al interesse heeft in Verstappen.

Zoals je wellicht gemerkt heb, zijn we nu aangekomen bij de teams die het behoorlijk lastig gaan krijgen om Verstappen te overtuigen voor 2027. Williams kan ook in dit rijtje gezet worden, maar onmogelijk is het zeker niet. Sportief gezien heeft het team in 2025 een grote stap gezet, een stap die het in 2026 ook prima kan maken met een motor van Mercedes. Carlos Sainz en Alexander Albon hebben nog een contract, maar daar kan na 2026 afscheid van genomen worden. Verstappen naast een van deze twee coureurs zetten is zeker een mogelijkheid voor Williams, als het de auto op sportief gebied voor eind 2026 competitiever kan maken in de langzamere bochten en tijdens de race.

Dan Haas, dat in 2025 sportief gezien een sprong heeft gemaakt en momenteel mee kan doen om plekken achterin de top tien op zowel zaterdag en vooral zondag. Het Amerikaanse team is bezig met een reorganisatie onder leiding van teambaas Ayao Komatsu, iets wat gedurende 2025 en ook in 2026 nog wel door zal gaan. Het rijdersduo Esteban Ocon en Oliver Bearman presteert momenteel goed, maar eind 2026 zijn er opties. Een duo Bearman en Verstappen zou voor Haas de ultieme droom zijn, maar dan zal er in het nieuwe tijdperk wel sportief gezien een stap gezet moeten worden en zal de motor van Ferrari ook goed moeten presteren. Dit is namelijk de motor waar het Amerikaanse team mee zal rijden in het nieuwe tijdperk.

Cadillac

Vanaf 2026 is er ook een nieuwe team op de grid: Cadillac/Andretti. Er is nog enorm veel onzeker rondom het team, vooral met betrekking tot welke coureurs er in 2026 in de auto gaan zitten maar ook hoe de motor gaat presteren en waar het team sportief gezien zal staan in het nieuwe tijdperk. Er zijn veel scenario's, maar er bestaat een scenario waarin de auto meteen competitief is, in de loop van 2026 flink wordt verbetert en de coureurs die aangetrokken zijn beschikken over een contract waar eind 2026 onderuit gekomen kan worden. Dan zal Verstappen voor Cadillac ineens interessant worden en Cadillac ineens interessant voor Verstappen worden. Het is een vrij onrealistisch scenario momenteel en het enige pad voor Cadillac om een kans te maken bij Verstappen voor 2027, maar er zijn gekkere dingen gebeurd.

Sauber/Audi

Hetzelfde scenario zal ook bij Sauber, vanaf 2026 Audi, moeten gaan gebeuren. Audi gaat vanaf 2026 de motoren voor het team leveren en heeft hoge aspiraties. Net zoals bij Cadillac zal het team hopen meteen competitief te zijn, terwijl het met Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto al een rijdersduo heeft voor 2026. Toch kan daar na het seizoen 2026 afscheid van genomen worden en hebben de twee coureurs al een goede relatie en connectie met Verstappen. Mocht de auto in 2026 ineens een sportief gezien gigantische sprong maken en de motor van Audi overtuigen, wie weet dat het tegen die tijd Duitse team dan kans maakt op de diensten van de Nederlander.

Racing Bulls

Dan Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull Racing. De kans is eigenlijk 0.01% dat dit ooit gaat gebeuren, maar aangezien we alle scenario's doornemen is Racing Bulls hier ook onderdeel van. Verstappen stelde dit jaar al dat de auto van Racing Bulls momenteel wellicht de betere auto is ten opzichte van Red Bull en zeker op zaterdag erg competitief is. Als deze trend zich in 2026 voort zou zetten en de motor van Red Bull blijkt een succes te zijn, moet Red Bull dan niet overwegen om Verstappen 'terug te zetten' naar Racing Bulls en dat team wellicht het eerste team te maken? Het is het meest onrealistische scenario van alle opties in dit artikel.

Conclusie

Momenteel lijkt het meest realistische scenario te zijn dat Verstappen in 2026 nog voor Red Bull Racing rijdt en in het nieuwe tijdperk zijn optie op een rijtje gaat zetten als hij weet hoe de pikorde er in het nieuwe tijdperk uit gaat zien. Het enige team naast Red Bull waar hij momenteel realistisch gezien al in 2026 met sportief vertrouwen naartoe zou kunnen gaan is Mercedes, maar het lijkt een onnodig risico te zijn. Naast Mercedes en Red Bull is voor 2026 een pensioen of een andere raceklasse het meest realistische scenario.

Voor eind 2026 ligt het echter wagenwijd open. Als in 2026 blijkt hoe de pikorde is in het nieuwe tijdperk en Verstappen op een rijtje heeft wat zijn beste opties zijn, kan de Nederlander eind 2026 alsnog beslissen om verschillende kanten op te gaan. Red Bull, Aston Martin, Mercedes, pensioen en een andere raceklassen zijn dan de meest realistische scenario's, maar nieuwe reglementen brengen ook grote veranderingen in de pikorde mee die sportief gezien impact kunnen hebben op teams zoals Alpine, Williams, Haas of nieuwe teams zoals die van Cadillac of Audi. Het zou Verstappen eind 2026 meer opties kunnen geven dan nu eind 2025 het geval is.

