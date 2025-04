James Vowles, nu teambaas van Williams en in het verleden onderdeel van Mercedes, stelt dat Max Verstappen als coureur en persoon 'ook zijn nadelen heeft' en hij een toekomst bij Mercedes om een simpele reden niet ziet gebeuren.

De toekomst van Verstappen is voor het tweede seizoen op rij onderwerp van gesprek door de teleurstellende RB21 en de prestatieclausule in het contract van de viervoudig wereldkampioen. Iedere teambaas heeft zich er inmiddels wel over uitgelaten, waarbij nu ook Vowles zijn zegje doet. Volgens The Sun stelt Vowles dat Verstappen een fantastische coureur is waar zeker nog meer potentie in zit, maar dat hij ook zijn nadelen heeft. "Kun je nog een klein beetje meer prestaties toevoegen? Ja, ik denk dat er meer prestaties kunnen worden toegevoegd aan een auto die Max mag besturen. Ik denk dat niemand hier zal ontkennen dat hij buitengewoon is in wat hij kan. [Verstappens prestatie in Japan was voor mij verbluffend. Goed gedaan door hem. Maar hij heeft ook veel nadelen die je moet erkennen."

Vowles ziet geen plek bij Mercedes voor Verstappen

Volgens Vowles is het logisch dat de naam van Verstappen interessant is voor veel teams, waaronder Mercedes. Toch denkt de oud-werknemer van Mercedes niet dat Verstappen bij Mercedes past. "Wat Mercedes wel heeft, is een geweldige cultuur met twee coureurs die bijna de top van de auto leveren en met één coureur die onderweg is naar boven. Dus persoonlijk denk ik niet dat dit de plek voor hem is."

Vowles ziet Verstappen en Russell bij Mercedes niet werken

Mocht Verstappen in 2026 of 2027 naar Mercedes gaan, dan moet Wolff wel afscheid nemen van George Russell of Andrea Kimi Antonelli. Contractueel gezien kan dit prima, maar allebei de coureurs presteren tot nu toe in 2025 erg goed. Russell is met zijn sterkste seizoen bezig in F1, terwijl Antonelli steeds sneller en sneller aan het worden is. Vowles denkt niet dat een combinatie Russell - Verstappen zou werken en de Brit dan buiten de boot zou vallen. "Ik denk het niet [dat Russell en Verstappen in hetzelfde team zou werken]. Ik denk dat het twee heel verschillende karakters zijn.”

