Max Verstappen en Yuki Tsunoda kende een productieve en zelfs competitieve vrijdag van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar de conclusie was wel dat er nog meer nodig is om kans te maken op een zege. Christian Horner, teambaas van Red Bull, ziet het ook zo en waarschuwt.

In gesprek met Viaplay gaat Horner in op de vrijdag van Red Bull in het warme Djedda, een circuit dat minder van de remmen vraagt dan in Bahrein het geval was en wat voor Red Bull een zwakke plek bleek. Horner zag dat de vrijdag vrij positief was. "De korte run zag er bemoedigend uit, maar er zijn nog wel een aantal dingen waaraan we moeten werken. De focus lag (in VT2) vooral op de racesimulatie en er zijn nog genoeg dingen om vanavond naar te kijken."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Coronel over toekomst Verstappen bij Red Bull: 'Wil je het echt horen?'

Horner over Tsunoda

Aan het einde van de tweede training crashte Tsuonda toen hij tijdens een longrun te fanatiek naar links stuurde bij de laatste bocht, daardoor de muur raakte en vervolgens rechts de muur in zou gaan. Horner over het moment: "Hij raakte de muur eerst met de linker voorkant en daarna met de rechter voorkant. Daarbij beschadigde hij de ophanging en de voorvleugel. We hopen dat de vloer in orde is, maar pas als we de auto terug hebben, zullen we kunnen kijken hoe groot de schade is. Hij was bezig met een long run. Hij maakte een fout, maar tot dat moment deed hij het erg goed. Je ziet dat zijn zelfvertrouwen steeds verder groeit en dat de tijden beginnen te komen. Het is goed om de auto met nummer 22 progressie te zien boeken', vervolgt Horner. 'Hij reed een verstandige eerste sessie en zijn korte runs waren goed. Het is jammer dat dit is gebeurd, maar het toont aan dat hij aan het pushen is."

Horner ziet McLaren als sterkste team

Het is gezien het verloop van het seizoen geen verrassing, maar na Verstappen denkt ook Horner dat McLaren in Djedda zeker op zondag het sterkste team gaat zijn. "Ik denk dat de McLarens een stap voor zullen liggen om eerlijk te zijn. Tussen Ferrari, Mercedes en ons team zal weinig verschil zitten, maar als ik naar McLaren kijk, dan constateer ik dat zij momenteel erg competitief zijn."

Gerelateerd