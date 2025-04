Tom Coronel denkt te weten waar Max Verstappen volgend jaar rijdt in F1. Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes worden vooral genoemd, terwijl Ralf Schumacher laatst ook Alpine noemde. Coronel stelt dat Verstappen voor 2026 helemaal niet zoveel gaat veranderen aan zijn huidige situatie.

De toekomst van Verstappen is het hele seizoen al onderwerp van gesprek, zeker na het moeizame weekend in Bahrein. In het programma Vrooooom van Viaplay was Coronel te gast en ging hij in op de toekomst van de Nederlander. Coronel weet wel waar Verstappen in 2026 rijdt. "Wil je dat echt horen? Nou, Red Bull. Hij blijft gewoon bij Red Bull. Red Bull is zijn familie, Red Bull heeft hem groot gemaakt en met Red Bull is hij vier keer wereldkampioen geworden."

Coronel ziet geen andere optie dan Red Bull voor Verstappen in 2026

Andere gasten zoals Matti Valk en Indy Dontje stellen dat het helemaal niet zo goed gaat bij Red Bull en dat Aston Martin een serieuze optie is, terwijl Rob Kamphues ook Alpine opgooit als optie. Coronel kapt al deze opties af. Het is duidelijk dat Coronel denkt dat er sportief gezien geen betere optie is om het nieuwe tijdperk in F1 mee te beginnen. "Aston Martin, daar wil je niet rijden. Het verhaal is er, maar de auto is er niet. Dat is het iedere keer zo. Alonso zit er ook al drie jaar op te wachten. Het gaat niet om die laatste vijftig miljoen, want het gaat niet om geld. Hij wil winnen. En als je de drang hebt om te winnen, dan ga je niet op de tiende plek rondrijden. Dan word je gek in je kop, dus hij blijft bij Red Bull, honderd procent."

Coronel ziet alle verhalen rondom Verstappen 'onzin' zijn

Er zijn eigenlijk sinds begin 2024 al veel geruchten, die in 2025 alleen maar hardnekkiger zijn geworden. Coronel gelooft niks van deze geruchten. "Echt waar, alles wat er gezegd wordt, is totale onzin. Het is totale onzin, maar iedere teambaas wil Verstappen natuurlijk hebben, want dan win je twee tienden." Verstappen heeft nog contract bij Red Bull Racing tot eind 2028, maar heeft een prestatieclausule waardoor hij bij een bepaalde conditie onder zijn contract uit zou kunnen. Deze optie zou volgens de geruchten in de zomer al gelicht kunnen worden.

