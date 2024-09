Verstappen voert spanning over zijn toekomst op en spreekt van 'laatste stap' in carrière

Max Verstappen (26) heeft in Singapore bevestigd dat het niet honderd procent zeker is dat hij de komende jaren nog voor Red Bull Racing rijdt. Volgens hem 'hangt alles nog in de lucht' en zijn er diverse scenario's mogelijk. Hij zegt wel dat als er een overstap plaatsvindt, dit de 'laatste stap' uit zijn Formule 1-carrière is.

Verstappen rijdt al sinds jaar en dag voor Red Bull en maakte ook voordat hij zijn debuut maakte bij de hoofdmacht in 2016 al deel uit van de Oostenrijkse familie. Inmiddels heeft hij drie wereldtitels achter zijn naam staan en dit seizoen hoopt hij daar nog een vierde aan toe te voegen. Dit leek tot voor kort een betrekkelijk eenvoudige opgave, maar sinds een aantal wekend is de klad erin geraakt bij Red Bull. De balans in de RB20 is volledig zoek en Verstappen en consorten zijn dan ook voorbijgestreefd door McLaren. Van Verstappen is bekend dat hij kostte wat het kost in de snelste auto wil zitten. Wat als een ander team hem binnenkort deze kans biedt?

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wil niet zomaar naar ander F1-team overstappen

In een uitgebreid interview met de Italiaanse tak van Sky Sports gaat Verstappen in op zijn toekomst. Daarin is hij bijzonder openhartig en zet hij de deur voor andere teams meer dan op een kier. "Wat mij betreft, ik zit al heel lang bij dit team. Dan willen mensen duidelijk altijd winnen, iedereen in de paddock wil winnen. Je kunt dus heel gemakkelijk van de ene naar de andere kant overstappen. Maar ik wil mijn carrière in de Formule 1 niet op die manier laten verlopen, ik wil geen deel uitmaken van vier of vijf teams. Ik wil met iedereen binnen een team een lange, stabiele en mooie relatie opbouwen en me thuis voelen", zo vertelt Verstappen.

'Newey gaat 4500 dollar per uur verdienen bij Aston Martin'Lees meer

Verstappen in 2025 nog bij Red Bull

De Limburger wil Red Bull dus niet zomaar inruilen, het aanbod moet wel goed zijn. Sowieso is overstappen in "deze fase van mijn carrière" niet iets dat hij overweegt. Verstappen blijft komend seizoen 'gewoon' bij Red Bull, maar richting 2026 worden de kaarten opnieuw geschud, zover lijkt wel duidelijk. Mercedes heeft de beste papieren, maar ook Aston Martin is sinds de aanstelling van Adrian Newey een serieuze optie geworden. Verstappen zal er in ieder geval goed over nadenken, want zijn volgende stap is zijn laatste, zo zegt hij.

Verstappen heeft meerdere dingen 'in de lucht' voor toekomst

"Mijn volgende stap zal, als dat ooit gebeurt, mijn laatste stap zijn. Maar de volgende stap zou ook de vernieuwing kunnen zijn met het team. Het hangt momenteel allemaal in de lucht", zo bevestigt de drievoudig wereldkampioen dat hij absoluut meerdere opties in overweging neemt.

LEES MEER: 'Newey stak middelvinger op naar Red Bull toen hij dít deed'