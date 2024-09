Adrian Newey (65) vertrekt na dit seizoen naar Aston Martin, waar hij het team van Lawrence Stroll van een winnende auto moet voorzien in 2026. Voordat Newey tekende bij renstal uit Silverstone, ging hij op bezoek in de hypermoderne fabriek. Dat deed hij terwijl hij nog onder contract stond bij Red Bull. 'Een middelvinger naar de familie die je verlaat', zo stelt oud-coureur David Coulthard, die het omschrijft als een 'affaire'.

Enige tijd nadat Newey bekendmaakte te zullen vertrekken bij Red Bull, had hij een geheime ontmoeting met Stroll in de fabriek van Aston Martin. Stroll stuurde op voorhand al het aanwezige personeel naar huis, want niemand mocht zien wie zijn 'speciale gast' was. Het bleek om Newey te gaan, die een uitgebreide rondleiding kreeg langs de gloednieuwe en hypermoderne faciliteiten. Dit vond allemaal plaats in de periode dat Newey nog onder contract stond bij Red Bull [iets dat overigens nog steeds het geval is] en nog werkte aan de straatauto, de RB17. De ontwerper zal ongetwijfeld wat gevoelige informatie hebben gedeeld met Aston Martin en Coulthard noemt het bezoek aan de fabriek dan ook "een soort middelvinger".

Coulthard over informatie-uitwisseling tussen Newey en Aston Martin

In de podcast Formula for Success zegt Coulthard dat het niet netjes en niet professioneel is om met een ander team informatie uit te wisselen, terwijl je nog onder contract staat bij 'de partner die je gaat verlaten'. "Ik moet eerlijk zijn: ik zat in een soortgelijke situatie toen ik Williams verliet. Ik ging naar McLaren en tegen het einde van het seizoen van 1995 ging ik met hun engineers zitten om zoveel mogelijk informatie te delen die ik me nog kon herinneren", zo vertelt Coulthard. "Ik voelde me er eerlijk gezegd niet prettig bij, maar Ron Dennis vroeg me het te doen, en ik was jong en dat [McLaren, red.] was de plek waar ik in '96 zou zitten."

Coulthard ziet Newey 'middelvinger' opsteken naar Red Bull

Coulthard betrekt dit vervolgens op Newey. "Als je Adrian daar ziet met Aston, als iemand die alle persconferenties doet, als iemand die rondloopt in de fabriek terwijl hij nog onder contract staat bij Red Bull en daar nog steeds werkt aan de RB17, de straatauto, dan voelt dat als een soort middelvinger naar de familie die hij nu verlaat", zo doelt Coulthard op Red Bull. Volgens de Schot heeft Newey gewoonweg een soort affaire met Aston Martin.

Newey had 'affaire' met Aston Martin

"En dat maakt niet uit of je in het bedrijfsleven zit of dat het een relatie is in de puurste zin, mensen die affaires hebben kunnen niet 100 procent geven aan twee dingen. Je gaat 100 procent geven aan één ding", zo zegt Coulthard, die dus uit eigen ervaring spreekt. "Ik weet hoe het is om met één voet in je volgende relatie te staan terwijl je nog een relatie hebt."

