Christian Horner zag Adrian Newey in Monaco voor het eerst in de groene kleuren van Aston Martin. De Red Bull Racing-teambaas kon het niet laten om een geintje te maken over de nieuwe outfit van het voormalig Red Bull-kopstuk.

Adrian Newey wordt in de Formule 1 gezien als een van de meest geniale ontwerpers op aerodynamisch gebied. De 66-jarige Brit heeft een grote rol gespeeld bij het succes van Red Bull Racing in de koningsklasse van de autosport, waaronder de vier wereldkampioenschappen van Max Verstappen. De shock was dan ook groot toen Newey tijdens het seizoen van 2024 bekendmaakte dat hij vanwege de interne onrust binnen Red Bull Racing, had besloten om de formatie te verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Newey in dienst van Aston Martin

Al snel begon het gespeculeerd over de toekomst van de Brit. Vrijwel alle Formule 1-teams maakten jacht op de handtekening van Newey, al was het alleen al om te voorkomen dat hij bij de concurrentie aan de slag zou gaan. Uiteindelijk was het Aston Martin die Newey wist te strikken. De meesterontwerper focust zich daar volledig op de auto van 2026 en speelt dit seizoen nog geen grote rol, maar in Monaco verscheen hij voor het eerst in de groene kleuren van zijn nieuwe werkgever in de paddock.

Een grote boeman

Voor de camera van Sky Sports werd Horner geconfronteerd met de aanwezigheid van Newey. "Ik heb hem nog niet in het groen gezien", klonk het. Toen de interviewer vervolgens foto's tevoorschijn haalde, klonk het met een grote glimlach: "Hij lijkt op een gigantische snottebel! Het is vreemd om hem in het groen te zien, maar het is goed om hem te zien. Hij is een racer. Hij heeft volgens mij nog nooit een race op dit circuit gemist, zelfs niet tijdens zijn gardening leave bij McLaren. We praten later wel met hem bij, maar het is goed om hem te zien."

Gerelateerd