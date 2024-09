Ricciardo ontslagen door Red Bull? Dit zegt hij zelf

Daniel Ricciardo (35) lijkt met de Grand Prix van Singapore zijn laatste race uit zijn Formule 1-carrière te gaan rijden. Alles wijst erop dat de goedlachse Australiër na dit weekend plaats moet maken voor Liam Lawson bij het team van Visa Cash App RB. Echter, Ricciardo zegt zelf nog van niks te weten.

Het hele jaar wordt er al gespeculeerd over de stoeltjes binnen de Red Bull-familie. Gaat Max Verstappen naar Mercedes? Wordt Sergio Pérez ontslagen? Moet Ricciardo plaatsmaken voor Lawson? Tot op heden is er nog niets veranderd aan de samenstelling bij Red Bull Racing en Visa Cash App RB, maar daar lijkt na dit weekend verandering in te gaan komen. Vanuit verschillende kanten klinkt het nieuws dat de koffers van Ricciardo al klaarstaan en dat hij na de Grand Prix van Singapore vertrekt bij de juniorenformatie. Lawson, over wie Red Bull uiterlijk deze maand een beslissing moet nemen, wordt zijn vervanger, zo wordt gezegd. Ricciardo zelf is echter nog niet op de hoogte van deze beslissing. Dit laat hij weten in Marina Bay.

Artikel gaat verder onder video

FIA doet onderzoek en overweegt maatregelen tegen flexi-vleugels McLarenLees meer

Ricciardo na Singapore vervangen door Lawson?

Het kan snel verkeren in de Formule 1, zo blijkt, want kortgeleden werd Ricciardo nog in verband gebracht met het stoeltje van Pérez bij Red Bull Racing. Op het laatste moment besloot het team uit Milton Keynes echter toch vast te houden aan de Mexicaan. Maar omdat men ook wil voorkomen dat Lawson transfervrij de deur uitloopt richting de concurrentie, moet er een plaats worden vrijgemaakt voor de Nieuw-Zeelandse coureur. Dit gaat zeer waarschijnlijk ten koste van Ricciardo, die zelf zegt nog niet te zijn ingelicht door Red Bull. Hij zegt dat 'de beslissing over zijn toekomst nog gemaakt moet worden door Red Bull', zo laat F1-journalist Adam Cooper weten op X.

Ricciardo weet nog niks van ontslag bij Red Bull

"Daniel Ricciardo houdt vol dat Red Bull nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst en hij noemt daarbij data die in het contract staan, die binnenkort in het spel komen. Hij zegt dat hij, voor zover hij weet, dit seizoen afmaakt. Maar hij gaf ook aan dat er nog van alles kan gebeuren", zo schrijft Cooper.