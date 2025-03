Adrian Newey tekende vorig jaar een contract bij Aston Martin om een nieuwe uitdaging aan te gaan als uitvoerend technisch partner van de Britse formatie. Hij is een van de meest succesvolle ontwerpers in de F1-geschiedenis - hij was medeverantwoordelijk voor de wereldtitels van Max Verstappen bij Red Bull - en dus hoopt Aston Martin flinke stappen te zetten. Maar gebeurt dat dit seizoen al of pas volgend jaar?

2026 zal een reset zijn in de Formule 1. Nieuwe technische reglementen zullen hun intrede doen. Het elektrisch vermogen van de power unit gaat een veel grotere rol spelen met een verwachte toename van 120kW naar 350kW. Tegelijkertijd gaat het vermogen van de verbrandingsmotor naar beneden van ongeveer 850 naar 540 paardenkrachten. De vorm van de bolides gaat eveneens op de schop. Ze zullen actieve aerodynamica krijgen, en de DRS zal verdwijnen en vervangen worden door een zogeheten override mode voor de motor. Omdat teams voor 2026 een solide basis moeten creëren voor de seizoenen daarna, wordt verwacht dat er weinig gefocust gaat worden op de wagens van dit seizoen. Dat zal bij Aston Martin niet anders zijn.

Verschillende ideeën uittekenen

"We zijn nu twee weken verder sinds Adrian zich bij ons heeft gevoegd, maar hij heeft zich tot nu toe alleen nog bezig gehouden met de auto van 2026", antwoordde Aston Martin-teambaas Andy Cowell op de vraag van de aanwezige media in Melbourne of Newey enige impact zal hebben op de bolide van dit seizoen. "Dat is echt niet meer ver weg. Over twaalf maanden zullen we met die auto racen. Hij is in rap tempo begonnen met kijken naar de nieuwe reglementen en conceptwerk wat al gedaan was door het team dat we hadden. Ze kijken naar verschillende ideeën en hij tekent deze al uit. We onderzoeken ook wat nou echt belangrijk gaat zijn om prestaties uit de 2026-auto te halen. Tegelijkertijd zijn we ook aan het racen en leren we over de 2025-auto. Misschien dat hij over een paar weken naar de data ervan kijkt om te zien of we stappen vooruit kunnen maken."

Andy Cowell, de nieuwe teambaas van Aston Martin sinds dit seizoen

