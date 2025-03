Aston Martin is in de nacht van de vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië met goed nieuws gekomen. Het Britse Formule 1-team meldt namelijk dat de hagelnieuwe windtunnel af is en vanaf nu operationeel is. Het valt mooi samen met de komst van Adrian Newey in de voorbereiding op 2026.

Het privéteam van Eddie Jordan begon ooit in 1991 aan de koningsklasse van de autosport vanuit een kleine fabriek in Silverstone. Na verschillende transformaties, waarbij we de renstal zouden kennen als Midland, Spyker, Force India en Racing Point, is het sinds 2021 Aston Martin. Nog altijd bevinden ze zich in dezelfde fabriek, maar de campus is dankzij de steun van de steenrijke mede-eigenaar Lawrence Stroll enorm uitgebreid. Daar hoort nu ook een hypermoderne windtunnel bij. Deze staat in een gebouw van 60.580 kubieke meter (ongeveer gemiddeld 40 bij 40 bij 40 meter). Het is het laatste stukje van de puzzel om van Aston Martin, waar Fernando Alonso en Lance Stroll natuurlijk voor uitkomen, vanaf 2026 een volledig fabrieksteam te maken.

Van privéteam naar fabrieksteam

Nu Aston Martin niet meer de windtunnel van Mercedes hoeft te huren en vanaf volgend jaar als enige met een Honda-power unit rijdt, is het British Racing Green straks niet langer afhankelijk van andere teams in de Formule 1. De nieuwe windtunnel zal gebruikt worden bij de verdere ontwikkeling van de AMR25 van dit seizoen, maar de verwachting is dat de renstal die zich vooral in het middenveld bevindt, al snel de focus zal leggen op 2026. Er worden dan nieuwe technische reglementen geïntroduceerd en met Newey als aanwinst sinds begin maart, die een van de meest succesvolle ontwerpers is in de F1-geschiedenis, lijkt Aston Martin er goed voor te staan. Het gebouw waarin de windtunnel staat, beschikt tevens over de allernieuwste, additieve productiemachines evenals een modelbouwruimte voor de zeer geavanceerde testmodellen die op 60 procent schaal worden gebouwd. Het moet zorgen voor een snellere ontwikkeling en verbeterde operationele efficiëntie.

