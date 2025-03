De eerste vrije training van de eerste Grand Prix van 2025 is dan eindelijk begonnen. Voor de F1-seizoensopener in Australië bekijken we meteen de upgrades die de teams hebben meegenomen. De 'nieuwe' auto's voor dit seizoen zijn eigenlijk evoluties van die van 2024 en dus kijken we naar de veranderingen ten opzichte van Abu Dhabi én de wintertest in Bahrein.

We beginnen met de regerend constructeurskampioen. McLaren heeft een vleugeltje bij de luchtinlaat van de voorremmen aangepast om de luchtstroom naar de achterkant te verbeteren. Het papajateam heeft tevens een beam wing speciaal voor deze baan ontwikkeld om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren en luchtweerstand tegen te gaan. Ferrari is geswitcht van de pushrod- naar de pullrod-ophanging aan de voorkant om de interactie met de voorvleugel aan te pakken. De inlaten van de sidepods evenals de engine cover zijn meegenomen voor de luchtstroom en een nieuwe achtervleugel met een bijhorende, nieuwe beam wing voor de aerodynamische efficiëntie, in samenwerking met de andere luchtstroom die van de nieuwe engine cover afkomt.

Red Bull en Aston Martin pakken uit

Red Bull Racing heeft maar liefst twaalf nieuwe onderdelen meegenomen Down Under en dat kan goed nieuws zijn voor Max Verstappen. De voorvleugel, neus, voorwielophanging, achterwielophanging, body van de vloer, vleugeltjes voor de vloer, randen van de vloer, beam wing, achtervleugel en endplate van de achtervleugel zijn allemaal aangepakt om de aerodynamische belasting te vergroten en dat moet de downforce ten goede komen. De vorm van de sidepod heeft een kleine wijziging ondergaan om de koeling te verbeteren. Daar hoort ook een aanpassing aan de koelinglouvres bij.

Mercedes heeft de inlaten van de sidepods, engine cover en voorwielophanging aangepast voor de luchtstroom evenals de body van de vloer, beam wing en achtervleugel om de luchtweerstand aan te pakken. Aston Martin neemt een nieuwe neus, voorvleugel, voorhoeken, engine cover, body van de vloer, vleugeltjes voor de vloer, achterwielophanging, achterhoeken, beam wing en achtervleugel mee om, net als Red Bull, de aerodynamische belasting te vergroten en hopelijk daarmee ook de downforce. De inlaten van de sidepods zijn gewijzigd om lucht om de motor te koelen en lucht richting de achtervleugel voor downforce efficiënter te verdelen. Haas heeft praktisch hetzelfde gedaan als de energiedrankfabrikant en de Britse formatie waar Adrian Newey zich sinds begin deze maand bij heeft aangesloten.

Alpine heeft de inlaten van de sidepods, engine cover, endplate van de achtervleugel en achterwielophanging veranderd om de luchtstroom te verbeteren en de body van de vloer en de achterhoeken om een betere balans in de wagen de vinden. Racing Bulls lijkt de minste stappen te hebben gezet. Naast dat de radiatorinlaat van de sidepods, de hoek van de sidepods en de voorvleugel is aangepast om de luchtstroom te verbeteren, heeft het zusterteam van Red Bull alleen nog de voorwielophanging gewijzigd om de voorkant wat 'vriendelijker' te maken. Williams heeft speciaal voor Melbourne een engine cover ontwikkeld met nieuwe koelinglouvres, wat goed kan uitkomen vanwege de extreem hoge temperaturen die tijdens de kwalificatie worden verwacht. De voorvleugel evenals de endplate van de voorvleugel zijn nieuw voor een betere luchtstroom richting de vloer. Als laatste hebben we nog Kick Sauber die de engine cover, vloer, voorvleugel en achtervleugel hebben aangepast om de luchtstroom te verbeteren, en ze hebben de voor- én achterhoeken opnieuw ontwikkeld voor de mechanische afstelling van de auto en om het gewicht ook naar beneden te krijgen.

