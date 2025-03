Voor het raceweekend in Australië hebben de teams hun nieuwe wagens, inclusief onderdelen, meegenomen. Formule 1-journalist Albert Fabrega heeft een rondje door de paddock gelopen en toont de achtervleugels die de teams hebben meegenomen. Daarin zijn een aantal opvallende zaken te zien.

Gedurende het seizoen 2024 werd bekend dat McLaren gebruikmaakte van flexibele vleugels en dat er in de achtervleugel een mini-DRS-techniek was verwerkt. Vanaf de race in Spanje zal de FIA strengere controles uitvoeren op de flexibele voorvleugel. De achtervleugel mag echter al vanaf de eerste race van het seizoen, aankomende zondag, niet meer te veel flexen. Ook het mini-DRS-systeem is niet meer toegestaan, maar op de foto's is nog steeds een kleine gleuf te zien.

Mini-DRS-systeem nog steeds aanwezig?

Het gat tussen het bovenste element en de vleugel daaronder mag niet te groot zijn. Hoewel de achtervleugels van McLaren en Ferrari een kleine gleuf laten zien, moeten ze wel door de statische test van de FIA zijn gekomen.

Configuración alas traseras #AustralianGP



Vleugel Red Bull

Het team van Red Bull heeft daarnaast gekozen voor een 'tussenstap'-vleugel. Het is het eerste exemplaar van dit type model dat het Oostenrijkse team sinds 2022 heeft gebruikt. Het gaat om een medium/low-downforce-vleugel, die hoger is dan het exemplaar dat Red Bull vorig jaar gebruikte in Melbourne, maar weer minder hoog dan de vleugel die twee weken geleden in Bahrein werd ingezet.

