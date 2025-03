Max Verstappen werd tweede in de F1 Grand Prix van Australië afgelopen zondag. De coureurs uit de koningsklasse kregen uitdagende, wisselvallige weersomstandigheden voor hun kiezen. Bij een cruciale stop van intermediates naar slicks, wilde de Red Bull Racing-ster eigenlijk niet naar de droogweerbanden. Verstappen had duidelijk zijn twijfels, zo is op zijn boardradio te horen.

De regerend wereldkampioen had zich als derde gekwalificeerd voor de seizoensopener van 2025. Hij kwam goed weg bij de start en haalde Oscar Piastri in. Verstappen kon goed meekomen met de McLarens, totdat zijn intermediates op waren en een foutje maakte. Lando Norris en Piastri bouwden een enorme voorsprong op, totdat een crash van Fernando Alonso zorgde voor een safety car en het veld daardoor weer bij elkaar werd gebracht. Het Albert Park Circuit was inmiddels droog genoeg voor slicks, maar tijdens de neutralisatie in ronde 34 had Verstappen zo zijn twijfels.

Verstappen bezorgd over de radio

Via gesprekken op de boardradio, die niet op tv werden uitgezonden, is te horen dat hij dacht dat de intermediates de betere keuze zouden zijn. Was Verstappen naar een nieuw setje van het groene rubber gewisseld, dan zou hij de enige zijn geweest op natweerbanden.

"Kunnen we naar nieuwe banden wisselen? Het is nog niet droog genoeg voor slicks", begon de Limburger, waarop zijn engineer Gianpiero Lambiase reageerde: "Begrepen, Max." Verstappen voegde toe: "De drogere lijn is nog niet droog genoeg. Dan crash je." Het bleef daarna een tijdje stil, voordat de coureur vervolgde: "Als er ook maar één druppel valt, dan hebben we serieuze problemen." Lambiase antwoordde: "Begrepen, Max, maar de meeste [uiteindelijk alle] auto's gaan wisselen naar de slicks." Verstappen klonk bezorgd in zijn reactie: "O, oké... F*cking hell..." Nadat het weer even stil was, zei hij net voor de pits: "Nou, oké. Dan gaan wij dat ook maar doen. F*ck it."

De McLarens wisselden naar de harde slicks, terwijl Verstappen de mediumcompound kreeg. Uiteindelijk zou het niks uitmaken, want een paar ronden na de herstart ontstond er plotseling weer een bui boven Melbourne. Iedereen moest weer terug naar de intermediates. Dankzij een spin van Piastri kon Verstappen de tweede plek innemen achter winnaar Norris.

