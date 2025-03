Max Verstappen kijkt uit naar de F1 Grand Prix van China aankomend weekend, de tweede race van het seizoen. De coureur van Red Bull Racing laat weten dat het team hard bezig is met verbeteringen voor de RB21. Ze hopen op het Shanghai International Circuit weer een stap te zetten richting McLaren.

Verstappen moest tijdens de seizoensopener in Australië genoegen nemen met de tweede positie. Hij kwam aan de finish negen tienden tekort op winnaar Norris. De regerend wereldkampioen kon in de openingsfase op het Albert Park Circuit goed meekomen met de papajakleurige bolides, maar nadat hij eenmaal een foutje had gemaakt en P2 moest opgeven aan Oscar Piastri, verloor hij veel tijd op versleten banden. De McLarens bouwden in korte tijd een voorsprong op van bijna 17 seconden. Safety cars en een plotselinge regenbui zorgden voor chaos en Verstappen profiteerde door de tweede plaats weer terug te pakken. Nu is het tijd voor de Grand Prix van China, waar Verstappen en Red Bull vorig jaar de Sprint en de race van zondag wonnen.

Team werkt hard aan verbeteringen

"Het is fijn dat het seizoen weer begonnen is en ik heb ervan genoten weer te racen", laat Verstappen weten via Red Bull. "Het team heeft veel geleerd en uiteindelijk was ik blij met P2, maar er is nog veel dat we kunnen verbeteren. Vooral de bandenslijtage had invloed op ons in Melbourne, maar we hebben er veel van geleerd met manieren om te verbeteren." De Limburger kijkt ernaar uit om de jacht op Lando Norris te openen in China. "Het is het eerste sprintweekend van het seizoen, dus we moeten ervoor zorgen dat we de best mogelijke afstelling van de auto hebben en zoveel mogelijk punten scoren. We hebben niet heel veel tijd om alles aan te passen, zeker niet met slechts één vrije training, maar het team werkt hard aan verbeteringen. Ik heb altijd genoten van racen in Shanghai: er zijn hier veel mogelijkheden om in te halen en het circuit heeft een unieke lay-out, dus we zullen zien wat het weekend brengt."

