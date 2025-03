Max Verstappen is tweede geworden in de F1 Grand Prix van Australië, vlak achter Lando Norris. Hij bleef twee ronden langer dan de McLarens doorrijden op zijn slicks in de regen, maar helaas lukte het hem niet om op die manier de seizoensopener te winnen. De coureur van Red Bull Racing legt uit wat zijn strategie was in de wisselvallige omstandigheden.

Verstappen ving de race op het Albert Park Circuit aan als derde. Hij ging direct voorbij aan Oscar Piastri, maar door een foutje moest hij die plek weer opgeven. Zijn intermediates waren op en halverwege de race had hij een grote achterstand op de papajakleurige bolides. Gelukkig voor hem kwam er een safety car voor de crash van Fernando Alonso. Iedereen wisselde naar de slicks, maar na de pitstops ontstond er plotseling een bui boven Melbourne. Het zorgde voor chaos met nog twaalf ronden te gaan waarbij Norris en Piastri allebei bijna de muur in gingen in de laatste sector. De eerstgenoemde ging meteen naar binnen om weer een setje van de intermediates op te halen. De thuisheld spinde en verspilde een kans op een goed resultaat. Verstappen besloot het weer aan te zien en op de slicks verder te gaan, maar uiteindelijk kon hij Norris niet verslaan. Het gat aan de finish was slechts 0.895 seconden.

Kwestie van overleven

"We stonden op de mediums en uiteraard weet je nooit precies hoe dat gaat uitpakken", antwoordde Verstappen op de vraag bij de persconferentie waarom hij twee ronden extra buiten bleef. "Maar ik dacht wel dat het de verstandige beslissing was met nog 15, 16 of 20 ronden te gaan, toen de safety car werd uitgerukt. En toen begon het natuurlijk te regenen. Ik zag [de McLarens] voor mijn neus eraf glijden, maar ik bleef nog wel op de baan. Toen ik Oscar terug op de baan zag komen, dacht ik: 'Nou, laten we maar buiten blijven'. Het was namelijk alleen die drie bochten en de rest was nog droog. Toen ik verder ging, waren de eerste twee sectoren nog prima te doen. Het was puur een kwestie van overleven in de laatste sector. Ik denk dat die eerste extra ronde nog oké was en als er niet veel meer regen aan kwam, dan had het kunnen werken."

Geen positie kwijtgeraakt

"Daar komt nog bij dat, zelfs al hadden ze me op de intermediates in kunnen halen, dan hadden ze weer naar de slicks moeten wisselen, als het dus niet meer had geregend", vervolgde de Limburger die voor het eerst in bijna drie jaar tijd niet aan de leiding gaat van het kampioenschap. "Dus ik dacht: 'Ja, laten we nog een rondje doen'. De eerste sector was nog redelijk te doen, maar helaas was het te hard gaan regenen in de tweede sector en toen moesten we wel stoppen. Maar achteraf maakt het niet uit. Als ik met Lando samen was gestopt, dan zou ik P2 zijn geweest. Als ik na één extra ronde was gestopt, dan zou ik P2 zijn geweest. En nu ben ik ook tweede door de ronde waarin ik ben gestopt. Dus ja, we probeerden gewoon wat anders. Het had kunnen werken. Op een bepaalde manier heeft dat toch niet zo uitgepakt, maar we zijn er geen positie door kwijtgeraakt, dus dat is mooi."

