McLaren-topman Zak Brown is in zijn nopjes met de sterke seizoensstart van McLaren. Lando Norris wist de opener in Australië op z'n naam te zetten en hierdoor lopen de verwachtingen voor 2025 hoog op. Brown waarschuwt echter voor hoogmoed en wijst als voorbeeld naar de tegenvallende prestaties van Max Verstappen, nadat hij vorig jaar de eerste paar races nog won.

De zege van Norris in de kletsnatte race in Australië was een droomstart voor McLaren. Norris was razendsnel en Verstappen, buiten een kleine aanval in de slotfase om, was niet in staat om hem te bedreigen. Het heeft de hoop op een geweldig seizoen voor McLaren aangewakkerd, maar Brown wil niet te vroeg juichen. Zijn team werd op voorhand al aangewezen als dé favoriet voor 2025 en deze verwachtingen zijn alleen maar toegenomen nu McLaren ook daadwerkelijk in Australië heeft gewonnen. Brown wil echter waken voor het Verstappen-scenario van vorig jaar, waar de prestaties plots terugvielen en de beide kampioenschappen in gevaar kwamen.

Brown waarschuwt voor overmoed McLaren

“Het is één circuit, één race,” zo waarschuwt Brown. “Laten we afwachten wat er in China gebeurt. We beginnen het seizoen erg sterk, maar we hebben gezien wat er vorig jaar gebeurde: Max won de eerste zes of zeven races en stond daarna ook droog. Dus ik denk dat we gewoon moeten blijven doen wat we aan het doen zijn.”

Verstappen blijft bedreiging voor McLaren

Hoewel Brown weet dat McLaren een snelle raceauto heeft, is hij zich ook bewust van de veranderlijke aard van de sport. “We hebben absoluut een hele snelle raceauto. Maar we zien hoe snel dingen veranderen in de sport, dus we moeten ervoor zorgen dat we ons blijven ontwikkelen. Dat heeft iedereen bij McLaren de afgelopen jaren geweldig gedaan.” Brown wil met deze nuchtere blik voorkomen dat McLaren zich laat meeslepen door de vroege successen.