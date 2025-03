Liam Lawson heeft een dramatisch weekend achter de rug die tijdens de F1 Grand Prix van Australië afgesloten werd met een DNF na een strategische gok van Red Bull Racing die zowel bij Max Verstappen als bij Lawson niet goed uit zou pakken. Ook was Lawson nog slachtoffer van een incident in de pitstraat waarbij Gabriel Bortoleto uiteindelijk vijf seconden straf kreeg.

Lawson begon al vanuit de pitstraat en had het lastig om langs Esteban Ocon van Haas te komen. Toen dit eenmaal gebeurd was, ging het niet veel beter. Tegenover Viaplay blikt Lawson terug op de beslissing om net zoals Verstappen langer door te gaan op de droge banden voordat hij naar intermediates ging. "We probeerden buiten te blijven op de slicks toen het begon te regenen. In eerste instantie werd het alleen in de derde sector nat, en de rest van het circuit was best oké. We dachten dus dat als het zo zou blijven, dat we beter buiten konden blijven. Helaas regende het uiteindelijk gewoon te veel. Toen ik in de eerste sector aankwam, regende het daar ook. Ik kon de auto gewoon niet meer op de baan houden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda ziet P5 veranderen in P12 na strategische fout: 'Het positieve is ons racetempo'

Lawson over incident met Bortoleto

Veel maakte het niet uit, maar Bortoleto kreeg ook nog een tijdstraf voor een unsafe release waar Lawson bijna slachtoffer van was geworden. Lawson zelf interesseert het duidelijk niet zoveel na zijn DNF. "Eerlijk gezegd was ik dit moment al totaal vergeten. Dit is gewoon een van die momenten, die bij het racen horen. We zouden überhaupt niet zo ver achteraan moeten rijden." De tijdstraf had voor zowel Lawson als Bortoleto weinig effect, want ze zouden allebei uiteindelijk (nagenoeg op hetzelfde moment) crashen in de slotfase van de race en de derde safety car veroorzaken.

Lawson blikt vooruit naar China

Met het weekend dat Lawson heeft gehad, is het logisch dat hij al vooruit wil kijken naar China volgend weekend. "Dit weekend was klote. Ik kijk ernaar uit om weer te kunnen resetten in China. Ik probeer dan een beter weekend te beleven." Lawson zal ook dat weekend weinig voorbereidingstijd hebben, want het is een sprintweekend met alleen de eerste vrije training om aan de setup te werken en dingen te testen.

Bortoleto kreeg nog een straf van vijf seconden voor een unsafe release waarbij Liam Lawson flink in de remmen moest.#AustralianGP #F1 pic.twitter.com/S9cV38Qg06 — GPFans NL (@GPFansNL) March 16, 2025

Gerelateerd