Yuki Tsunoda leek lang op weg naar een plek in de top vijf, maar zou dankzij een strategische fout uiteindelijk op P12 eindigen tijdens de F1 Grand Prix van Australië. De Japanner is niet ontevreden over zijn weekend, ondanks het eindresultaat.

Tsunoda begon na een goede kwalificatie vanaf P5 aan de race, achter George Russell en voor Alex Albon. De Japanner reed lang op die positie en hield onder meer de Ferrari's achter zich. In de fase van droog naar intermediates bleef Tsunoda lang buiten, wat uiteindelijk niet fantastisch uit zou pakken. De Japanner eindigde op P12 door deze gok en zou geen punten scoren.

Tsunoda na GP Australië

Tegenover F1 TV blikt Tsunoda terug op zijn voor het merendeel goede race. De Japanner is vooral blij met de snelheid die Racing Bulls liet zien gedurende het weekend. "Het positieve is, zoals je al zei, dat we dit weekend een goed tempo hadden. Sommige dingen waren een beetje onverwacht, maar tegelijkertijd hadden we een goed tempo en hadden we goed vertrouwen in de toekomst."

Tsunoda over GP China

Tsunoda kijkt ook al naar volgend weekend, wanneer er een sprintweekend in China op het programma staat. De Japanner weet dat hij daar vanaf de eerste sessie alert moet zijn. "Volgend weekend is China aan de beurt, een sprintkwalificatie. En dat kan heel erg misgaan. Ik kijk er dus naar uit om meteen te presteren zoals we deden in FP1 en sterk terug te komen. Daar moeten we naar streven."

