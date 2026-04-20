George Russell vindt dat het aanpassen van de technische reglementen een absolute noodzaak om de huidige problemen met de krachtbronnen op te lossen. De directeur van de Grand Prix Drivers' Association stelt dat er veel 'makkelijke aanpassingen' zijn om de veelbesproken regels rondom energiemanagement te verbeteren. Dat laat de Brit weten in aanloop naar een cruciale stemming van de FIA.

Vandaag komen de FIA, het Formula One Management en de teambazen bijeen om te stemmen over wijzigingen aan de hybride systemen. Na de eerste drie races van het seizoen uitten coureurs en teams hun zorgen over de nieuwe krachtbronnen, die een gelijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie voorschrijven. Een van de grootste pijnpunten is het zogeheten 'super clipping', waarbij de auto op topsnelheid bewust vermogen van de verbrandingsmotor aftapt om de batterij bij te laden. Momenteel is de regeneratie hiervan beperkt tot 250 kilowatt, terwijl de elektrische motor een maximaal vermogen van 350 kilowatt levert.

Artikel gaat verder onder video

Lift-and-coast

Russell verwacht dat de partijen het met elkaar eens zullen worden over de benodigde softwarematige aanpassingen. "Er zal ergens een compromis komen", vertelt hij in gesprek met PlanetF1. "Omdat de auto's momenteel zo zijn afgesteld dat ze de snelst mogelijke rondetijden produceren. Dat leidt tot deze lift-and-coast-rijstijl en wat energiemanagement hier en daar, maar er zijn veel makkelijke aanpassingen", aldus de huidige nummer twee uit het wereldkampioenschap. Een van de voorgestelde oplossingen die op tafel ligt, is het verhogen van de limiet voor super clipping naar de volledige 350 kilowatt van de elektrische motor. "Bijvoorbeeld, de min 350 kilowatt superclip is een no-brainer, en dat op zichzelf zal al veel lift-and-coast voorkomen", legt Russell uit. Daarnaast wijst hij op de complexiteit van de systemen op specifieke delen van het circuit. "Er zijn andere kleine onderdelen van de reglementen die stellen dat je de motor slechts met een bepaalde snelheid mag afknijpen, dus op een heel kort recht stuk is er niet genoeg tijd om van 350 kilowatt naar een superclip te gaan, omdat het rechte stuk te kort is", stelt de Mercedes-coureur.

Nauwe samenwerking

Ondanks de aanhoudende kritiek op de reglementen, die eerder dit jaar al leidden tot gevaarlijke snelheidsverschillen op de rechte stukken, is Russell optimistisch over de naderende updates. "Enkele kleine veranderingen rond deze reglementen zullen een grote verbetering opleveren voor de algehele rijervaring", benadrukt hij. "Dus zoals ik al zei, heeft deze pauze iedereen een goede kans geboden om dat proces te doorlopen", klinkt het hoopvol. Als directeur van de coureursvakbond is Russell nauw betrokken bij de gesprekken met het bestuursorgaan. Hij is dan ook zeer te spreken over de huidige gang van zaken achter de schermen. "De FIA heeft veel gecommuniceerd met een handvol coureurs, en dat is nogal reflectief geweest. Vanuit het technische standpunt van de FIA is het waarschijnlijk de nauwste relatie die we in jaren met hen hebben gehad. Dus dat is erg positief om te zien", besluit Russell.

