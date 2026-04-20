Als het aan George Russell ligt, dan voert de FIA minimale wijzigingen door aan het huidige reglement. De Engelsman wil vooral niet te overhaast te werk gaan en stelt dat kleine regelwijzigingen al voor een grote verandering kunnen zorgen.

De FIA, Formule 1-teams en coureurs zijn met elkaar in gesprek in een poging het racen vanaf 2026 te verbeteren. 'Super clipping', het fenomeen waarbij de batterij compleet leeg is, speelt namelijk op en daardoor worden de snelheidsverschillen tussen de coureurs erg groot. De sport hoopt met eventuele wijzigingen de kwalificatie weer terug te brengen naar het niveau van de afgelopen jaren; op het gebied van de race op zondag lijkt de FIA wat terughoudender.

Artikel gaat verder onder video

Russell wijst naar problemen

Geciteerd door de NOS legt Russell uit dat er grote eensgezindheid is binnen de coureurs: "De coureurs zitten behoorlijk op één lijn. We willen vol gas in de kwalificatie en het is belangrijk dat het veiliger wordt. De snelheidsverschillen zijn riskant als iemand zijn batterij leeg heeft en de coureur daarachter net op de boostknop drukt." Russell wijst naar de groepsapp van de coureurs: "Snelheidsverschillen en plotseling gebrek aan vermogen, daar zit de angel. Er is veel over gesproken in de groepschat van de coureurs. De FIA is op de hoogte."

Kleine tweaks kunnen grote impact hebben

Toch wil hij ook niet te hard van stapel lopen; de FIA moet met gerichte oplossingen komen: "De hardware zal niet veranderen. Het is finetuning, maar er is laaghangend fruit. En kleine regelwijzigingen kunnen grote veranderingen in gang zetten."

