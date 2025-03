Ferrari was een van de meest tegenvallende teams tijdens de F1 Grand Prix van Australië. Na de seizoensopener, richting China, hebben Lewis Hamilton en Charles Leclerc samen minder punten dan Kick Sauber-coureur Nico Hülkenberg. Een Sky Sports-commentator zou echter de oorzaak weten achter de slechte prestaties van de rode bolides.

Tijdens de wintertest mocht Hamilton, de opvolger van Carlos Sainz, voor het eerst officieel uitkomen voor de Scuderia, en hij en ploegmaat Leclerc zaten er goed bij in Bahrein. Zo was de zevenvoudig wereldkampioen het snelst tijdens de tweede ochtend en stond de Monegask bovenaan de tijdenlijst op de derde ochtend. De verwachting was dat Ferrari tweede in de pikorde zou zijn achter McLaren en voor Red Bull en Mercedes, maar in Melbourne bleek niets minder waar. Tijdens de kwalificatie pakten Lando Norris en Oscar Piastri de voorste rij voor McLaren, maar daarachter waren het de Red Bull van Max Verstappen, Mercedes van George Russell, Racing Bulls van Yuki Tsunoda en Williams van Alexander Albon.

Afstelling rijhoogte

Leclerc en Hamilton konden qua snelheid niet lekker mee komen tijdens de race op het Albert Park Circuit in wisselvallige omstandigheden en de strategie van Ferrari hielp natuurlijk ook niet mee. Ze werden achtste en tiende, respectievelijk. Met een magere 5 punten was het de slechtste seizoensopener voor Ferrari sinds 2009.

Carlo Vanzini, de commentator van de Italiaanse tak van Sky Sports, denkt de oorzaak te weten achter de teleurstelling van Ferrari. Hij schreef op Instagram namelijk dat de rode bolides met een hogere rijhoogte reden dan eerst de bedoeling was. Ferrari zou bang zijn geweest dat de plank van de vloer te veel zou slijten met diskwalificaties tot gevolg. Dit zagen we bijvoorbeeld bij Russell in België vorig jaar en bij Hamilton en Leclerc op Circuit of the Americas in 2023.

Leclerc zei zelf tegenover Sky Sports Italia: "Ik denk dat ik de reden weet voor de stap die we qua performance achteruit hebben gedaan, maar we moeten de data analyseren. We hebben het juiste gedaan, we moesten prestaties opofferen. Uiteraard is dat nooit wat je wil, maar het was de juiste beslissing."

