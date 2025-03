Lewis Hamilton heeft zijn onvrede geuit over de communicatie vanuit het Formule 1-team van Ferrari tijdens de chaotische en kletsnatte Grand Prix van Australië.

De verwachtingen voor het racedebuut van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari wagen hooggespannen, maar de Grand Prix van Australië liep voor de zevenvoudig wereldkampioen uit op een kleine deceptie. De Brit wist slechts als tiende over de streep te komen in een natte en chaotische race, nadat hij zich op zaterdag als achtste kwalificeerde voor de openingsdans. Teammaat Charles Leclerc begon als zevende en eindigde als achtste. Vooralsnog lijkt Ferrari dan ook geen auto te hebben ontworpen die races kan winnen.

Moeilijke start voor Hamilton

Maar dat is na afloop van de Grand Prix van Australië niet de enige teleurstelling bij Hamilton: "Het was ontzettend lastig en ging veel slechter dan ik in eerste instantie had verwacht", klinkt het bij Sky Sports F1. "De auto was écht heel moeilijk te besturen vandaag. Ik ben blij dat ik hem uit de muur heb weten te houden, want dat is waar hij het grootste deel van de tijd heen wilde. Veel om te leren, en ik moet wennen aan de nieuwe motor in de regen."

Gebrek aan begeleiding

Hij vervolgt: "De afstellingen die nodig waren zijn anders [dan bij Mercedes]. Het is een andere manier van rijden en een andere manier van het stuur afstellen. Ik ging zo lang mogelijk door in de regen, ik reed zelfs even op kop. Maar de begeleiding qua hoeveel regen er zou vallen ontbrak, dus ik denkt dat we een grote kans gemist hebben."

