Lewis Hamilton noemde zijn Ferrari na de Grand Prix van Groot-Brittannië "de moeilijkste auto die ik hier ooit heb gereden", en dat ondanks een vierde plek. Toch is er volgens de Brit enorm veel werk aan de winkel.

Hamilton wist dus als vierde te finishen en kon het in de slotfase niet opbrengen om Nico Hülkenberg in te halen om een podiumplek te bemachtigen. Teambaas Fred Vasseur begrijpt die frustratie, maar spreekt Hamiltons woorden deels tegen. “Ik denk dat Max (Verstappen) hetzelfde zei", begint Vasseur tegenover onder andere GPFans. "Tijdens de race klaagde Lewis op de radio ook over een ‘snappy’ auto, maar het was niet altijd zo."

Het is lastig om constant een goede auto neer te zetten

Volgens Vasseur is het lastig om een auto constant goed te houden gedurende de race, al helemaal in de omstandigheden die Silverstone kende. "Het is erg moeilijk om een consistente auto te hebben. Dat is waar McLaren nu sneller is dan iedereen, want als je kijkt: iedereen is op sommige ronden sterk, soms aan het begin van een stint, soms aan het einde, of als de bandenspanning verandert. Maar zodra je dat gevoel kwijtraakt, wordt het lastig."

Het was al met al een lastig raceweekend

Vasseur geeft toe dat het voor het hele team een lastig weekend was, zeker door wisselvallig weer en strategische keuzes. "Iedereen zal wel ergens spijt van hebben, behalve Norris en misschien Nico. Zo’n racegevoel: ‘Had ik maar één ronde eerder of later een pitstop gemaakt, dan was het misschien beter geweest’. Maar we moeten nu vooral focussen op de kwalificatie en de rest van het kampioenschap."

