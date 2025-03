Lando Norris hield Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Australië nipt af voor zijn eerste zege in 2025, maar het had niet veel gescheeld. De Nederlander en de Brit blikken in het bijzijn van George Russell, die derde werd, terug op de race.

Na de race zaten Russell, Norris en Verstappen bij te komen in de cooldown room, wat altijd interessante beelden en gesprekken oplevert. Norris ging in op zijn foutje in de slotfase tegen Verstappen. "Ik verpeste het in bocht zes". Toch stelt Verstappen dat het niet zo ernstig was als Norris dacht. "Je ging echt maar zo'n klein beetje naar links, echt niet veel. Je ging echt niet zo heel ver naar buiten." Norris stelde ook dat DRS met intermediates coureurs een groot voordeel gaf. "DRS met de inters, poh." Verstappen was het met hem eens. "Ja, dat is een groot voordeel." Verstappen zat lang achter Norris, maar kon niet echt een gaatje vinden om in te halen. "Het is zo lastig om hier in te halen. Tenzij je echt grote problemen hebt."

Moment Verstappen in openingsfase

In de eerste stint op de intermediates bleef Verstappen lang bij Piastri en Norris, maar moest hij na een foutje afhaken en meer dan tien seconden toegeven. Verstappen ziet op het scherm de herhaling van dat moment. "Oh nee." Norris vraag zich af wat er daarna fout was gegaan dat Verstappen zover weg bleek te zakken. "Waar had je hierna problemen mee dan, want je viel ver terug daarna?" Verstappen stelt vervolgens dat het wegvallen ook zonder dat moment was gebeurd. "Ik had op het moment van dat foutje al veel problemen en het werd vanaf dat moment alleen maar erger."

Moment Norris

Dan komt ook het moment van Norris op het moment dat het van droog weer naar regenachtige omstandigheden ging nog in beeld. Norris: "Ik was aan het hopen dat er niemand met mij van de baan ging." Verstappen ziet de herhaling ook. "Ohhhh, daar komt hij aan", zegt de Nederlander terwijl de auto van Norris door het beeld vlak voor de auto van Verstappen van de baan gaat. Uiteindelijk zou Norris in de laatste stint op intermediates dus nipt stand weten te houden.

