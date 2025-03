Lando Norris won zondag de eerste race van het seizoen, de F1 Grand Prix van Australië, door Max Verstappen in de slotfase nipt voor te blijven. Na veel safety cars en veranderingen in het weer was de Brit logischerwijs blij met zijn resultaat.

Tegenover Jolyon Palmer blikt Norris terug op een chaotische race in Melbourne, met zes uitvalbeurten en drie safety cars. "Het was fantastisch. Een lastige race, zeker met Verstappen achter mij was ik flink aan het pushen. Zeker de laatste rondjes. Ik zal niet liegen: het was stressvol en lastig. Deze races zijn wel genieten en onvoorspelbaar, gelukkig hebben we dit keer de juiste keuzes gemaakt. We hebben het vorig jaar vaak lastig gehad, maar wel geleerd van onze fouten in Silverstone en Canada. Het is pas de eerste race en ik was aan het pushen met Verstappen en Piastri achter mij. Ik kon niet relaxen en het was lastig om geen fouten te maken, daar mag ik mijzelf wel voor op de borst kloppen. Bedankt ook McLaren voor het bouwen van deze auto."

Artikel gaat verder onder video

Norris over Verstappen

Norris had in de slotfase Verstappen in zijn spiegels, maar bleef rustig. Toch maakte hij, zo moet hij toegeven, een foutje waardoor Verstappen de kans kreeg. Hoe bleef Norris daarna rustig? "Ik weet het niet, gewoon rijden. Max was snel, ik had goede snelheid maar maakte een foutje en toen zat hij in de DRS en bleef hij binnen een seconde. Hij keek een paar keer en ik moest vaker in de spiegels kijken dan ik wilde. Ik bleef gelukkig rustig." Norris denkt dat dit voor McLaren een boost gaat geven richting de rest van het seizoen. "Dat is het zeker. We hebben een goed weekend vanaf de vrijdag, dus het is niet makkelijk om zo'n weekend neer te zetten. Zeker met Verstappen en Pastri die je onder druk zetten en net zo hongerig zijn. Ik weet wat ik kan. Het is nog een lang seizoen en we zullen moeten blijven pushen, ook in China."

Gerelateerd