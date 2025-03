De eerste twee races van het F1-seizoen 2025 zitten erop. De Grand Prix van Australië en Grand Prix van China hebben voor veel gespreksstof gezorgd over onder meer Red Bull Racing en Liam Lawson, Ferrari. Racing Bulls en nog veel meer.

De Grand Prix van Australië was, op de start na, 32 rondjes op de intermediates vrij onspectaculair. Daarna, toen Fernando Alonso crashte en het weer van intermediates naar droog en weer naar intermediates ging, begon de chaos. Er werden strategische blunders gemaakt, coureurs vielen uit door op de verkeerde band te rijden en uiteindelijk won Lando Norris voor Verstappen en George Russell de race. Een weekje later, in China, verraste Ferrari door met Lewis Hamilton de eerste Sprint van 2025 te winnen voor Oscar Piastri en Verstappen. De race, die zelf weinig spektakel opleverde, werd gewonnen door Piastri voor Norris en Russell met Verstappen op P4. Hamilton en Charles Leclerc werden na de race vanwege te lichte auto's, net zoals Pierre Gasly, gediskwalificeerd en uit de einduitslag gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Chaos, teleurstelling, frustratie en zorgen bij Red Bull Racing en Verstappen

Het verhaal van het jaar tot nu toe is Red Bull Racing, dat een herhaling van zetten meemaakt ten opzichte van 2024. Toen was alle onrust echter vooral buiten de baan, maar in 2025 gaat het zoals het vanaf de races in Europa in 2024 ook gaat: vrij moeizaam op de baan. Het grootste probleem: de RB21 blijkt net zo lastig te besturen in de bochten als de RB20 was, waarbij de hoop op verbetering op dat aspect dus keihard de prullenbak ingegooid kan worden. Hieronder is duidelijk zichtbaar dat Piastri in de McLaren, de snelste auto van de grid, vooral wint door betere tractie en meer snelheid mee te nemen uit de bochten dan Verstappen in China. Het was de eerste echte test voor de auto's op een technisch circuit, iets wat Australië niet echt is.

F1 Tempo: snelste ronde Verstappen (blauw) vs Piastri (oranje) in China

Daarnaast is er nog een ander probleem dat er vorig jaar eigenlijk ook al was: een tweede coureur die niet presteert en zowel Verstappen als Red Bull totaal niet van dienst kan zijn in de voorhoede. Vanaf de eerste vrijdag, in Australië, liep Lawson al achter de feiten aan. Tijdens de drie kwalificaties die we tot nu toe gehad hebben maakte hij in Q1 (of SQ1) een paar foutjes op het moment dat het moest, waardoor hij tot nu toe P18. P20 en P20 kwalificeerde op circuit die voor hem nagenoeg onbekend zijn. De auto van Red Bull is zeker niet snel, maar ook weer niet zo langzaam dat deze resultaten daardoor te verklaren zijn. Deze fouten lijken Lawson al snel de das om te doen, want vanaf Japan zou Yuki Tsunoda in de RB21 gaan stappen in de hoop het seizoen bij de constructeurs nog te redden. Daarvoor zal niet alleen Tsunoda beter moeten gaan presteren, maar zal ook de RB21 in de bochten veel moeten verbeteren gedurende het seizoen om het gat naar vooral Ferrari en McLaren goed te maken. Zoals hieronder duidelijk is, verloor Lawson het ten opzichte van Verstappen vooral in de bochten. Dit heeft vaak en vooral met de kwaliteit en rijstijl van de coureur te maken, maar ook met zelfvertrouwen en vertrouwen in de auto. De laatste twee ontbraken volledig bij Lawson.

F1 Tempo: snelste ronde Verstappen (blauw) vs Lawson (wit) in China

Verstappen en Russell beperken de schade?

Tot het moment dat Red Bull zich kan meten met de auto van McLaren is het belangrijk dat er gemaximaliseerd wordt door de coureurs om in de twee kampioenschappen geen onoverbrugbare achterstand op te lopen zoals Norris vorig jaar bij de coureurs meemaakte. Daar waar Lawson daar totaal niet in is geslaagd en het nog maar afwachten is of Tsunoda dat gaat doen, kan er van Verstappen gezegd worden dat hij dit wel doet. Twee keer moest hij vanwege de degradatie van de banden in gevecht om P1 uiteindelijk afhaken (GP Australië en Sprint in China), maar de Nederlander maximaliseerde wel: P3, P3 (Sprint) en P4. Dit betekent dat het gat met de auto's van McLaren niet al te groot is. Sterker nog: Verstappen staat op P2 in het kampioenschap met acht punten achterstand op Norris.

Wie ook maximaliseert, is Russell. De Brit is dit hele seizoen nog op geen fout te betrappen geweest en rijdt in waarschijnlijk de derde auto van de grid tot nu toe uitstekend. Met een P3, P4 (Sprint) en P3 doet hij wat Verstappen ook doet: het gat naar de McLaren-coureurs beperken zolang de auto van Mercedes haar snelheid niet heeft. Het is geen geheim dat de auto van McLaren met afstand de snelste is momenteel en hooguit wat zenuwachtige en onvoorspelbare momenten kent (zeker als er veel wind is), maar Russell en Verstappen doen voor nu volop mee in het kampioenschap bij de coureurs.

McLaren het snelst, maar niet foutloos

Er bestaat geen twijfel over het feit dat McLaren de snelste auto heeft dit seizoen, zowel in droge als natte omstandigheden en snelle als technischere circuits (zo is al gebleken de afgelopen twee raceweekenden). Op rechte stukken en snelle bochten kan de concurrentie nog wel aardig mee, maar op basis van de snelheid in de langzamere bochten en de degradatie van de banden leggen de andere teams het af.

Het grootste probleem is echter dat McLaren, maar ook Norris en Piastri, zeker niet gemaximaliseerd hebben tot nu toe. Dit komt vooral door fouten van de coureurs. We hebben dit seizoen zowel Norris als Piastri al tijdens de kwalificaties fouten zien maken, terwijl Piastri tijdens zijn thuisrace in Australië zijn podiumplaats vergooide en Norris tijdens de Sprint na een matige start slechts achtste werd. Tijdens de race in China en een groot deel van de race in Australië zagen we echter wat er kan gebeuren als ze wel foutloos zijn: een dominante P1 en P2 waarin er niet veel aan de hand was en McLaren het hooguit zichzelf lastig kan maken. Als McLaren de onvoorspelbaarheid van de auto kan verminderen en Piastri en Norris in verloop van tijd minder fouten maken, is het aan de andere teams om het gat te dichten. Tot die tijd staat de deur voor de concurrentie open.

Racing Bulls en Williams de verrassing van 2025?

Twee teams die dit seizoen positief verrassen, zijn Williams en Racing Bulls. Vanaf de testdagen al verschenen de twee teams op de radar. Zeker op het snelle circuit in Australië, met onder meer vier DRS-zones en weinig langzame bochten, maakte de twee teams indruk. Op dat soort circuits, waar we er tijdens de triple header straks drie van op rij krijgen (Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami) kunnen allebei de teams zeker op de zaterdag meedoen met de vier topteams in F1.

Tijdens de races en op circuits zoals in China met wat meer technische en langzamere bochten en minder DRS-zones gaan de twee teams het lastig krijgen om dat ook voor elkaar te krijgen, maar strijden om de onderste plekken in de top tien en Q3 op zaterdag is zelfs dan ook mogelijk, zoals afgelopen weekend heeft aangetoond. Alex Albon en Yuki Tsunoda voelen zich duidelijk beter in de auto dan teamgenoten Carlos Sainz en Isack Hadjar, waarbij zeker de Spanjaard nog zoekende is naar zijn ritme.

Ferrari en Racing Bulls blunderen er als vanouds op los

Toch heeft Racing Bulls vooral op zondag niet weten te maximaliseren. Het team begon op P7 en P9 in China en op P5 en P11 in Australië, maar zou uiteindelijk geen punten scoren tijdens die races. In allebei de races maakte het een strategische fout die zeker Tsunoda een P5 in Australië en een puntenfinish in China heeft gekost. Hadjar schoot zichzelf in Melbourne in de voet, maar kreeg in China ook last van een strategische blunder van Racing Bulls.

Wie door strategische en andere blunders ook nog amper punten heeft, is Ferrari. In Australië en in China was het team zeker niet zo snel als verwacht was, maar in China werden P5 en P6 weggegooid door een te lichte auto en een te dunne plank bij de vloer, wat twee diskwalificaties opleverde. In Australië ging het team met allebei de auto's in de fout door ze te laat voor intermediates naar binnen te halen. Ook dit koste het team veel punten: P8 en P10. De zege van Hamilton kwam, niet geheel toevallig, tijdens de Sprint in China waar geen strategie noodzakelijk was. De auto van Ferrari is waarschijnlijk de tweede van de grid, maar de fouten zorgen ervoor dat het momenteel vijfde staat achter Williams. Daarnaast is het ook duidelijk dat Hamilton nog moet wennen aan het communiceren met en de werkwijze van zijn nieuwe race-engineer.

Antonelli en rookies maken indruk

Er zijn in 2025 veel rookies te bewonderen, tot nu toe met wisselend succes. Kim Antonelli maakt van alle rookies het meest indruk. In China eindigde hij op P6 door de DSQ's van Ferrari en was het enige teleurstellende dat hij niet langs de Haas van Ocon kwam gedurende de race, maar verder reed de jonge coureur een prima Grand Prix. In Australië maakte hij wat foutjes, maar waren er ook mooie inhaalacties richting zijn P4. Zijn rust in lastige omstandigheden maakte indruk. De Italiaan staat keurig vijfde bij de coureurs achter het leidende groepje van vier.

Gabriel Bortoleto maakte indruk in Australië tot zijn crash en had een mindere race in China, Hadjar blunderde in Melbourne maar maakte daarna indruk in China tot zijn team de verkeerde keuze maakte, Oliver Bearman was matig in Melbourne maar maakte wel de race af en scoorde in China zelfs punten na een fantastische race op de mediums. Over Lawson hebben we het eerder al gehad, terwijl Jack Doohan naast Lawson de minste indruk maakt en fout op fout stapelt tot nu toe.

Alpine stelt teleur

Dit komt voor een groot deel dus door de Australiër zelf, want foutloos is hij op zowel zaterdag als zondag niet geweest. De crash in Melbourne was zijn fout en ook tijdens de kwalificaties kwam hij tot nu toe alleen in Melbourne uit Q1. Toch is het, gezien hoe Pierre Gasly het momenteel doet, niet alleen Doohan die teleurstelt.

De auto van Alpine, die eind vorig jaar zoveel indruk maakte en ineens veel punten scoorde, lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn. Momenteel, zeker in China, had het team het lastig om uit Q1 te komen. Op wat snellere circuits is het vooral lastig voor het Franse team omdat de motor van Renault niet heel veel power heeft, waardoor op de technische circuits de auto van het Franse team niet het maximale kan bereiken. Dit blijkt vooral op zaterdag, terwijl er op zondag wel iets beter wordt gepresteerd. Tot nu toe kan het echter niet de favorietenrol voor P5 bij de constructeurs waarmaken.

F1 Tempo: snelste ronde Piastri (oranje) vs Gasly (blauw) in China

Alonso en Tsunoda hebben ongelooflijk veel ongeluk

Tot slot waren er twee coureurs tot nu toe erg ongelukkig: Fernando Alonso en Tsunoda. Over Tsunoda hebben we het al een beetje gehad, maar aan de Japanner zelf lag het niet. Zowel in Melbourne als in China was hij op weg naar een finish in de top acht, maar door fouten van Racing Bulls in de strategie werd dit allemaal teniet gedaan. Tsunoda maakt verder ook op zaterdag indruk en lijkt dus richting Red Bull te gaan vanaf zijn thuisrace in Japan.

Alonso heeft dit seizoen echter nog geen race uitgereden. Het is een vrij kleurloze maar zeker geen slechte start van het seizoen geweest voor Aston Martin, dat Lance Stroll twee keer zag profiteren van fouten van anderen (regen in Melbourne juiste strategie gekozen en in China geprofiteerd van DSQ's) en daardoor toch tien punten heeft tot nu toe. Alonso viel in China echter uit door remproblemen, terwijl hij in Australië crashte nadat hij iets te enthousiast de kerbs had genomen en door het grind ging. De auto van Aston Martin blijkt niet zo dramatisch als verwacht werd, wat het beste nieuws is voor het team.

Gerelateerd