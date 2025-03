Dit is waarom Norris geen 'meatball flag' kreeg tijdens Grand Prix China | GPFans Special

McLaren verdiende een één-tweeresultaat in de afgelopen F1 Grand Prix van China, maar de tweede plaats van Lando Norris kwam wel in gevaar. Hij liep namelijk een remprobleem op. De FIA werd door fans bekritiseerd dat Norris niet de zogeheten 'meatball flag' werd getoond, maar dit is waarom de stewards niet kozen voor de zwart-en-oranje vlag.

De Britse formatie, tegenwoordig bekend om zijn papajakleuren, heeft de zaakjes goed voor elkaar in het Formule 1-seizoen van 2025. Norris won de seizoensopener in Australië en Oscar Piastri had de snelheid om er een één-twee van te maken. Dankzij de weergoden was het echter Verstappen die de tweede plaats pakte. McLaren was tijdens de zondagsrace op het Shanghai International Circuit opnieuw sterk. Piastri domineerde vanaf de pole position met Norris vlak achter hem. De laatstgenoemde moest het tempo echter fors terugdraaien en hij zou P2 aan George Russell zijn kwijtgeraakt, als de Grand Prix nog een ronde langer had geduurd.

Stella verklaart remprobleem

Norris had een probleem met de remmen. Hij klaagde via de boardradio dat het rempedaal steeds 'langer werd'. "Lando en het team hebben het geweldig gedaan door de situatie te managen en de rijstijl aan te passen aan het probleem, dat vervolgens erger werd en het resultaat in gevaar bracht, wat onacceptabel is vanuit een betrouwbaarheidsstandpunt. We moeten het beter doen", vertelde Andrea Stella tegenover de aanwezige media in China. De teambaas gaf een beperkte uitleg over het probleem en koos ervoor om de volledige details niet openbaar te maken vanwege de zogeheten intellectuele eigendom. "We begrijpen wat het probleem is, maar ik kan het niet onthullen vanwege IP-redenen. Maar in wezen had het te maken met een lek in een van de componenten, niet in de remleiding, maar ergens anders, en het belangrijkste dat we moesten doen, was het beperken van de piekremdruk." Door het probleem werd de remweg van Norris ruim drie keer langer.

Kritiek op missen 'meatball flag'

Na de race maakten fans via verschillende social media duidelijk dat Norris de 'meatball flag' had moeten krijgen, de zwarte vlag met de oranje stip. Deze wordt per definitie gebruikt om een coureur te informeren dat de auto mechanische problemen heeft die gevaarlijk kunnen zijn voor hunzelf of voor anderen, wat betekent dat ze zo snel mogelijk in de pits moeten stoppen. De stewards zullen het gebruik van deze vlag zo objectief mogelijk willen houden, zoals ze dat met elke regel in de Formule 1 proberen. Bijvoorbeeld, ligt een achtervleugel er half af en dreigt deze er helemaal af te vallen voor de neus van andere deelnemers of er is een olielek en de glibberige vloeistof wordt over de baan verspreid, dan zal de 'meatball flag' getoond worden.

Bij een langzaam erger wordend remprobleem is het echter lastig te zeggen, wanneer het echt gevaarlijk wordt. Fernando Alonso had vroeg in de wedstrijd hetzelfde probleem als Norris en bleef eveneens doorrijden, totdat het niet langer kon. Het is een inschatting die de coureur het beste zelf kan maken in plaats van dat de stewards dat moeten doen. Gaan stewards wel dit soort inschattingen maken, dan kan het subjectief overkomen, iets waar Haas in het verleden over heeft geklaagd. Norris had de auto tot aan de finish onder controle en de stewards hebben meer 'bewijs' nodig dan wat radioberichten en een iets langzamer rijdende auto om opdracht te geven dat de coureur direct moet stoppen. Daarbij reed Norris niet in de buurt van andere deelnemers, dus een gevaar voor anderen was hij ook niet.

