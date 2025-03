Dit seizoen is Valtteri Bottas terug op het oude nest van Mercedes teruggekeerd en de Finse rijder vervult daar de rol van reservecoureur. Op donderdag zal hij echter ook voor een ander team gaan testen met een speciale dag op het circuit van Barcelona.

Bottas is zonder twijfel een van de meest consistente en ervaren coureurs in de recente geschiedenis van de Formule 1. De Fin heeft zichzelf bewezen als een vaste waarde op de grid, zowel als solide teamgenoot van Lewis Hamilton, als leider bij zijn vorige team, Sauber, het team waar hij inmiddels afscheid van genomen heeft en dat hij bestempelde als een 'fout' in zijn toch wel zeer respectabele loopbaan. Nadat het erop leek dat hij geen stoeltje voor 2025 meer zou hebben, heeft hij toch een rol in de koningsklasse weten te behouden. Hij keerde terug op het oude nest van Mercedes.

Test voor Bottas

Bij dat team zal hij de rol van reservecoureur gaan vervullen achter George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Inmiddels zien we hem regelmatig op de grid en zijn we dus nog niet van Bottas af. Bovendien hoopt de Fin op een dag weer terug te keren in een F1-wagen en deze donderdag kan hij in ieder geval daar een belangrijke stap in zetten. Sterker nog: hij zal in een Formule 1-bolide gaan rijden op het circuit van Barcelona. Opmerkelijk genoeg zal dat niet gaan gebeuren voor het team van Mercedes.

McLaren en Williams

De voormalig racewinnaar zal namelijk voor het team van McLaren gaan testen in Catalonië. Dat lijkt een rare beslissing, maar het hoort bij de rol van Mercedes-reservecoureur om ook beschikbaar te zijn voor de klantenteams. Bottas zal namelijk ook op stand-by staan voor het team van Williams. Bij Aston Martin hebben ze hun eigen reservecoureurs in de vorm van Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne, dus daar zijn de diensten van de Mercedes-reserve niet nodig. Later in het jaar zal hij naar alle waarschijnlijkheid ook nog kilometers maken voor Mercedes.

