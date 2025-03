Drie van de twintig deelnemers werden na de F1 Grand Prix van China uit de resultaten geschrapt. Max Verstappen en Red Bull Racing wilden enig risico op een diskwalificatie voorkomen. Dit is hoe de coureur die als vierde aan de streep kwam op het Shanghai International Circuit, dat deed.

McLaren domineerde de tweede ronde van het Formule 1-seizoen 2025 met een één-twee voor Oscar Piastri en Lando Norris. George Russell completeerde het podium met de Mercedes, meer dan vijf seconden voor Verstappen. De Nederlander wist de beide Ferrari's te verslaan op de baan, maar de inhaalacties op Charles Leclerc en Lewis Hamilton bleken later niet nodig. Ze werden namelijk gediskwalificeerd, evenals de Alpine van Pierre Gasly. Bij Leclerc was artikel 4.1 van het technisch reglement overschreden, aangezien zijn rode bolide 1 kilogram onder het minimumgewicht van 800 kilogram zat. Bij Hamilton draaide het om artikel 3.5.9 van het technisch reglement. De skid blocks van de zevenvoudig wereldkampioen waren te veel weggesleten, wat duidt op een te lage rijhoogte.

Door het gras rijden

Vanwege een flinke temperatuurschommeling hielden de banden het tijdens de Grand Prix van zondag langer uit dan eerder in het weekend in China. Het feit dat er vrij onverwachts een éénstopper gedaan kon worden in plaats van minimaal twee bandenwissels heeft een effect op de afstelling van de auto. In de Formule 1 verliest een bolide, naarmate de race vordert, op verschillende manieren ontzettend veel gewicht en een verkeerde berekening, zoals bij Ferrari en Leclerc het geval was, kan desastreuze gevolgen hebben. De Monegask hoefde bijvoorbeeld slechts 250 gram per band meer rubber te hebben verloren dan verwacht om 1 kilogram onder het minimumgewicht te komen.

Verstappen had het lastig tijdens de wedstrijd op het circuit van Shanghai. "Het maakt niet uit hoe langzaam ik rij, ik blijf glijden op dit rubber. Ik heb geen stabiliteit in de achterkant bij het ingaan én uitgaan [van de bochten]", klaagde hij via de boardradio tegen race-engineer Gianpiero Lambiase halverwege zijn eerste stint. De harde compound werkte aan het eind van de tweede stint een stuk beter dan verwacht - hij zette zijn persoonlijk snelste tijd in de laatste ronde neer - en onder andere het mindere bandenslijtage hielp Verstappen om wel boven het minimumgewicht te blijven.

De Nederlander ging echter nog een stapje verder. "Neem wat pick-up mee onderweg [naar de pits]", herinnerde Lambiase zijn coureur. Pick-up is rubber dat buiten de ideale lijn ligt. Dat wil je niet op je banden krijgen tijdens de race, omdat je dan grip verliest, maar wel ná de race, omdat je dan extra gewicht meeneemt. De banden worden namelijk meegerekend in het gewicht, wanneer de technische afdeling van de FIA de auto op de weegschaal zet. Pick-up meenemen is wat de meeste coureurs dan ook na het vallen van de vlag doen, maar Verstappen was nog steeds niet helemaal zeker van zijn zaak. Aan de onboardbeelden die via F1 TV te bekijken zijn, is te zien dat Verstappen in de afkoelronde zelfs door het gras rijdt. Wanneer hij eenmaal aankomt in parc fermé - dan mogen de auto's niet aangeraakt worden, totdat ze door de keuring van de FIA zijn gekomen - heeft hij nog extra zand en ander vuil op zijn banden zitten om het gewicht zover mogelijk omhoog te krijgen.

Op die manier wilde Verstappen enig risico uitsluiten om gediskwalificeerd te worden en de vierde plek te behouden.

