Max Verstappen heeft opdracht gegeven aan Red Bull Racing om vaart te maken en aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de RB21. De viervoudig en regerend wereldkampioen geeft toe dat hij zich zorgen maakt. Hij hoopt op een verbetering voor de aankomende F1 Grand Prix van Japan.

Verstappen kan in 2025 geschiedenis schrijven door de wereldtitel te pakken bij een team waar topontwerper Adrian Newey is vertrokken, maar het seizoen loopt tot nu toe niet van een leien dakje. Tijdens de seizoensopener in Australië profiteerde van een late regenbui, waardoor Oscar Piastri vast kwam te staan in het gras. Hij werd op die manier tweede, vlak achter de andere McLaren van Lando Norris. In China waren de papajakleurige bolides opnieuw niet bij te houden en Verstappen kwam niet verder dan de vierde plek op bijna 17 seconden achterstand. De Nederlander ligt momenteel tweede in de tussenstand, 8 punten achter Norris, 1 voor George Russell en 2 voor Oscar Piastri, die op het Shanghai International Circuit wist te zegevieren.

Hopelijk een stap beter in Japan

"Nou, het zijn niet alleen zorgen, maar we moeten gewoon aan de slag gaan", waarschuwde Verstappen zijn team met deze uitspraak bij Viaplay. "We weten dat er nu natuurlijk niet zo sterk voor staan als de andere teams, maar daar moeten we gewoon aan werken." Op de vraag of die verbeteringen al in Japan kunnen komen, antwoordde Verstappen weifelend: "Hopelijk een stapje beter."

Teambaas Christian Horner voegde er bij de verdere aanwezige media in China aan toe dat ze weten dat ze meer performance nodig hebben. "We hebben een boel informatie, een boel data en feedback van de coureur. In de tweede stint kon je het zien... Kijk naar de rondetijden van de laatste één derde van de race, en zeker de laatste ronde. Dat was heel competitief. Maar waarom waren we daar competitief? Hoe komt dat? Wat heeft hij nodig om die grip eerder te krijgen? Het is geen probleem met de balans waar hij het lastig mee heeft, maar het gaat meer om meer kunnen halen uit de band."

