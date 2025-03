Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft zich uitgesproken over wie hij in 2025 gaat steunen in het gevecht om de titel. Dit is niet Max Verstappen, die zijn vijfde titel op rij kan winnen, of Lando Norris, die zijn eerste titel in F1 kan veroveren dit jaar.

Volgens Vettel is het zeker mogelijk dat de druk bij Ferrari rijden ook voor een ervaren coureur als Hamilton flink is. Dit zegt hij in gesprek met BBC Sounds. “Misschien is het een beetje, maar ik denk dat Lewis een concurrent is en hij heeft erg hoge verwachtingen van zichzelf, dus ik denk dat hij waarschijnlijk erg ambitieus is om nu in dat zadel te zitten en niet zo gefocust is op het lawaai eromheen, maar meer om het te laten werken.”

Hamilton kan op support rekenen van Vettel

Voor Vettel ging het bij Ferrari vooral niet goed omdat Hamilton en Mercedes op dat moment dominant waren. “Voor mij werkte het niet helemaal omdat Lewis er was, dus laten we nu kijken hoe het met hem zal gaan. Maar ja, ik duim voor hem. Ik heb duidelijk lang met hem geracet, we kunnen het goed met elkaar vinden en hij is op dit moment verreweg de meest uitgesproken coureur op de grid. Ik denk dat de cijfers en statistieken voor zich spreken, maar het is geweldig om te zien dat hij nog steeds op de grid staat en nog steeds die invloed heeft en die op een positieve manier gebruikt." Vettel zelf hoopt dat Hamilton dit jaar zijn achtste titel in de kleuren van Ferrari kan gaan veroveren. "Ik duim natuurlijk voor hem dat hij het kampioenschap wint, maar Charles is er ook, ik heb met hem geracet."

Vettel ziet sterke line-up bij Ferrari

Volgens Vettel beschikt Ferrari in ieder geval over een sterke line-up waar veel mee mogelijk is in 2025 als het team zelf de fouten weet te limiteren. “Ik denk dat het een sterke line-up is en uiteindelijk moet er van alles samenkomen om er in de laatste paar races bij te zijn en te vechten voor het kampioenschap. We zullen zien. Het zal close worden, maar ik sluit zeker niemand uit.”

