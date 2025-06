Situatie Stroll bij Aston Martin: blessure of teken aan de wand richting toekomst?

Aston Martin, dat al sinds 2024 in verband wordt gebracht met Max Verstappen sinds de auto van Red Bull Racing minder competitief is geworden, heeft sinds de F1 Grand Prix van Spanje te maken met veel geruchten omtrent de situatie van Lance Stroll. Wat is er daadwerkelijk aan de hand?

Aston Martin was al in 1959 en 1960 kort actief in F1, maar begon aan haar recente avontuur in de koningsklasse in 2021. Sindsdien heeft het team drie coureurs gehad: Sebastian Vettel en Stroll in 2021 en 2022 en Fernando Alonso en Stroll sinds 2023. Al drie jaar lang rijdt het team dus met hetzelfde rijdersduo, zonder al te veel succes. Het team is momenteel echter gefocust op 2026 en het nieuwe tijdperk, terwijl het daarvoor naast Alonso nog een ander stoeltje voor in moet vullen. Iedereen gaat ervan uit dat dit Stroll gaat worden vanwege het feit dat eigenaar Lawrence Stroll zijn vader is, maar is dit wel zo?

Vettel en Stroll

Aston Martin kende met Stroll en Vettel als duo in 2021 en 2022 eigenlijk geen succes. Er werd tijdens die seizoenen alleen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021 een podiumplaats behaald (Vettel P2) en in allebei de seizoenen werd Aston Martin zevende bij de constructeurs met 77 en 55 punten.

Het team zat vast in de middenmoot en leek eigenlijk geen kant op te gaan, iets wat de ambitieuze Lawrence Stroll natuurlijk niet lekker zat. Hij begon aan het verbeteren van de fabriek, de windtunnel en nog veel meer. Toen Vettel eind 2022 besloot te stoppen, ging Lawrence Stroll voor een andere ervaren coureur die al eens wereldkampioen was in F1.

Alonso en Stroll

Alonso kwam de gelederen van Aston Martin versterken. In 2023 leverde dit meteen enorm veel succes op. In de eerste acht races stond Alonso zes keer op het podium, terwijl in het gehele seizoen hij acht keer op het podium stond. De upgrades gedurende het seizoen brachten echter geen verbetering met zich mee, terwijl de rest niet stil bleek te zitten. Deze trend zou ook in 2024 aanwezig zijn, alleen toen was de auto aan het begin van het seizoen al niet goed genoeg meer voor podiumplekken.

Uiteindelijk zou Aston Martin in zowel 2023 als 2024 op P5 eindigen in het kampioenschap bij de constructeurs met 280 en 94 punten. In 2024 werd er zelfs geen podiumplek behaald. Het was een teken aan de wand voor 2025, zo bleek.

Aston Martin in 2025

Aston Martin kwam dramatische voor de dag tijdens de testdagen en zou vervolgens ook een moeizaam seizoen kennen tot nu toe. Het is dat Stroll zelf profiteerden van strategische blunders van andere teams in Australië en DSQ's in China, anders had het team nu nog maar twee punten gehad dit seizoen. Toch is het niet alleen slecht nieuws, zeker de laatste weken niet.

Aston Martin bracht in Imola namelijk upgrades met zich mee, en zowel in dat weekend als in Spanje was het team een stuk competitiever. Hierdoor kon Alonso twee punten veroveren in Spanje, zijn eerste twee punten van het seizoen. De vorm van Stroll is echter dramatisch. Sinds de Grand Prix van Japan: P20, P17, P16, P16, P15, P15 en dus een DNS in Spanje.

Stroll in F1

Stroll is inmiddels ook een ervaren coureur in F1. De Canadees begon bij Williams, waar hij in 2017 en 2018 reed. Daar veroverde hij alleen in 2017 een podiumplaats en scoorde hij in totaal 46 WK-punten. Daarna ging hij in 2019 en 2020 bij Racing Point rijden, het team dat later Aston Martin zou worden. In die seizoenen scoorde Stroll 26 WK-punten en stond hij twee keer op het podium (2020).

Sinds 2021 is Stroll dus coureur van Aston Martin, dat Racing Point overnam onder de leiding van Lawrence Stroll. Dit heeft er vooral voor gezorgd dat Stroll nog steeds actief is in F1, want zijn prestaties zullen daar niet de hoofdoorzaak van zijn. De Canadees scoorde in 2021, 2022, 2023 en 2024 respectievelijk 34, 18, 74 en 24 punten en stond geen enkele keer op het podium. Zelfs niet in het goede seizoen 2023, toen de auto daar was om dat te kunnen. In 2025 heeft Stroll dus wel veertien punten, maar dit was vooral meer geluk dan wijsheid.

Gebeurtenissen in Spanje

Stroll is daarnaast zeker niet een coureur die nooit in opspraak is geraakt. Zo duwde hij ooit zijn personal trainer in de garage van Aston Martin. Afgelopen weekend in Spanje kwam zaterdagavond ineens het nieuws naar buiten dat hij vanwege aanhoudende pijn aan zijn hand en pols niet mee zou doen aan de Grand Prix van Spanje, terwijl hij het hele weekend wel gewoon mee had gedaan.

De vraag is vooral waar deze pijn vandaan is gekomen. Het zou volgens het officiële statement nog steeds gaan om de pijn die hij over heeft gehouden aan het incident waarbij hij allebei de polsen brak na een valpartij op de fiets en vervolgens wonderbaarlijk snel van herstelde. Toch kwamen er ook al snel geruchten naar buiten dat Stroll achter de schermen een woedeaanval had gehad na de kwalificatie in Spanje en meerdere dingen kapot had gemaakt. Dit zou voor zijn blessure hebben gezorgd, als we de geruchten mogen geloven.

Toekomst Stroll

Toch zou er ook meer aan de hand zijn. De motivatie van Stroll wordt door veel mensen vaak in twijfel gebracht. Zowel in de auto als daarbuiten maakt Stroll al een tijdje een ongeïnteresseerde indruk. Dit is vooral goed te merken tijdens interviews en persconferenties, kijkend naar zijn houding en de korte antwoorden die hij vaak geeft. Dit zal ook komen door het feit dat hij eigenlijk zeker is geweest van zijn stoeltje de afgelopen jaren door de aanwezigheid van Lawrence Stroll en er eigenlijk nooit druk op staat.

De vraag is hoe lang zijn vader deze resultaten en dit gedrag van Stroll nog toe gaat laten. Zeker als straks Verstappen ineens beschikbaar wordt in 2026 of 2027. Lawrence Stroll lijkt er met de komst van Honda en Adrian Newey in ieder geval alles aan te doen om Verstappen te overtuigen naar Aston Martin te komen. Of dit nou in 2026 of 2027 gaat gebeuren, dat is Lawrence Stroll om het even.

Conclusie

Wellicht weet Lance Stroll zelf ook wel inmiddels dat hij zelfs door zijn eigen vader als een tussenoptie wordt gezien zolang er een reële kans is op de komst van Verstappen. Mocht dit in 2026 nog niet gebeuren, dan zijn er voor Lawrence Stroll genoeg opties die het een jaartje in kunnen vullen richting 2027. Probleem voor Lance Stroll is dat hij niet de enige optie is: Felipe Drugovich, Jak Crawford en Stoffel Vandoorne zijn er ook nog.

Het moment dat Lawrence Stroll er ook niet meer omheen kan om zijn zoon te vervangen lijkt steeds dichter in de buurt te komen. De vraag is of hij dit in 2026 al voor Verstappen kan doen, of dat hij nog een jaar geduld heeft. De vervolgvraag is dan of hij weer voor zijn zoon zou kiezen voor 2026, of dat hij voor een andere coureur gaat.

