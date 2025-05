Adrian Newey (66) zal aankomend weekend zijn eerste F1-race bijwonen namens Aston Martin. De ingenieur reist met zijn nieuwe werkgever af naar de Grand Prix van Monaco, waar hij voor het eerst echt in actie gaat komen. Gewapend met zijn welbekende notitieboekje zal Newey de grid opgaan. De ontwerper onthult ook gelijk wat hij zoal opschrijft in dit boekje.

Het was groot nieuws toen Newey aankondigde te zullen vertrekken bij Red Bull Racing. De topontwerper werkte jarenlang - met succes - voor de Oostenrijkse renstal, maar trok vorig jaar de deur achter zich dicht. Enige tijd later werd bekend dat de Brit een lucratief contract had getekend voor Aston Martin. Newey is bij de renstal van Lawrence Stroll onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de auto voor 2026. Tijdens de Grand Prix van Monaco zal Newey voor het eerst fysiek aanwezig zijn op de grid. Gewapend met zijn welbekende notitieboekje zal hij door de paddock struinen, op zoek naar inspiratie en ideeën. Maar wat schrijft de ingenieur nou precies allemaal op in dat geheime boekje? Hij vertelt het nu zelf.

Newey schetst en schrijft ideeën uit in notitieboekje

Het notitieboekje van Newey is volgens hem niet zo geheim als iedereen denkt. "Eerlijk gezegd staat er niet heel veel in het notitieboekje", verklapt hij tegenover PlanetF1. "Het is gewoon een houder met heel veel stukjes A4-papier. Meestal zijn het schetsen, ideeën en opdrachten. Het is gewoon een manier om snel op te schrijven wat er in mijn hoofd omgaat. Het is een manier om ideeën te ontwikkelen en ze vervolgens te communiceren, hoewel de meeste [van die ideeën] waarschijnlijk voor niemand anders te begrijpen zijn. Soms, als ik mijn eigen teksten niet kan lezen, zijn ze ook voor mij onbegrijpelijk", zo lacht hij.

Newey reist met Aston Martin naar F1 Grand Prix van Monaco

Newey is sinds maart aan het werk voor Aston Martin, maar de eerste races liet hij nog aan zich voorbijgaan. Waarom? "De deadlines die we in de moderne Formule 1 hebben, lijken veel eerder te liggen dan 20 jaar geleden, en er komen er nog veel aan voor de auto van 2026. Daar heb ik me vooral op geconcentreerd, dus ik ben niet op het circuit geweest", zo legt hij uit. Maar aankomend weekend komt daar verandering in. "Ik ben van plan om in Monaco te zijn.... Met het notitieboekje", knipoogt hij.

