Amanda Newey, de vrouw van Adrian, beseft ook dat haar man een flinke klus te wachten staat om Aston Martin naar de top te brengen. Newey sloot zich afgelopen maandag aan bij het team en richt zich voornamelijk op de wagen voor 2026. Volgens Amanda mag hij daar echter flink de tijd voor nemen.

Newey was jarenlang in dienst bij Red Bull Racing, totdat vorig jaar bekend werd dat hij zou vertrekken. Lange tijd was onduidelijk of hij überhaupt nog in de Formule 1 zou blijven werken of dat hij zich zou gaan richten op zijn andere hobby: zeilboten. Ferrari werd in de wandelgangen genoemd, maar uiteindelijk koos hij voor Aston Martin. Daarmee gaat een langgekoesterde droom van de ontwerper in vervulling, want hij heeft altijd spijt gehad dat hij nooit met Fernando Alonso heeft kunnen werken.

'Kan niet wachten om je weer te zien'

Amanda heeft het welkomstbericht van Aston Martin op X ook gezien en stelt dat ze haar man voorlopig wel even kwijt zal zijn. Volgens haar zal het project namelijk de nodige tijd van Adrian vragen. "Ik kan niet wachten om je weer te zien, lieve echtgenoot! Laten we over ongeveer vijf jaar bijpraten", zo grapt Amanda.

X: Amanda Newey

