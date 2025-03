Het seizoen 2025 markeert het laatste jaar van de succesvolle samenwerking tussen Red Bull Racing en motorleverancier Honda. De Japanners gaan volgend seizoen Aston Martin voorzien van power units en onthullen dat ze op termijn ook andere teams van krachtbronnen willen voorzien.

De samenwerking tussen Red Bull en Honda werd in 2018 een feit. Het zusterteam van Red Bull, Toro Rosso, werd dat jaar uitgerust met de Japanse krachtbronnen, waardoor het topteam kon meekijken of Honda de oplossing was voor de kwakkelende Renault-power unit. Zeven jaar later kunnen we stellen dat die keuze goed heeft uitgepakt, want met de Japanse motor in de Red Bull wist het Oostenrijkse team vier rijderstitels te verzilveren en twee constructeurstitels bij te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

We sluiten niets uit

Red Bull gaat volgend seizoen met Ford-power units rijden, terwijl Honda zich aansluit bij Aston Martin. Momenteel voorziet het Japanse merk al twee teams van power units. In een gesprek met Motorsport.com onthult HRC-president Koji Watanabe dat Honda op termijn ook meerdere teams van een Japanse krachtbron wil voorzien. "We zijn een racebedrijf, dus als er een kans is om de power unit aan meerdere teams te leveren, dan willen we dat nastreven. We sluiten niets uit. Voor nu is onze voornaamste focus echter het opzetten van een goede samenwerking met onze fabriekspartner Aston Martin. Op dit moment hebben we geen plannen om uit te breiden en aan meerdere teams te leveren en we zijn ook nog niet op dat punt beland."

Eerste prioriteit is winnen met Aston Martin

De ontwikkeling van de 2026-power unit wordt een enorme uitdaging, aangezien de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor komt en de andere helft via de batterij wordt opgewekt. "Voor nu is mijn enige verzoek aan [hoofdengineer Honda, Tetsushi] Kakuda om ervoor te zorgen dat we kunnen winnen met Aston Martin. We leveren op dit moment nog power units aan meerdere teams, maar zodra de zaken tot rust komen en het haalbaar wordt, moeten we uitbreiding overwegen", aldus Watanabe.

Gerelateerd