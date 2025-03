Honda is teruggekeerd naar de fabriek in Milton Keynes voor het F1-seizoen van 2025. De Japanse autogigant zal daar het werk vervolgen met Red Bull Racing en zich tevens voorbereiden op hun nieuwe avontuur met Aston Martin.

Honda maakte een comeback in de Formule 1 door vanaf 2015 een samenwerking aan te gaan met McLaren. Het leverde echter weinig succes op, naar verluidt omdat McLaren Honda weinig speelruimte gaf tijdens de ontwikkeling, maar Red Bull zag wel potentie in het project. De energiedrankfabrikant nam vanaf 2018 de Honda-krachtbron over, eerst alleen voor het zusterteam, toen bekend als Toro Rosso, en een jaar later ook voor Red Bull Racing zelf. Na meerdere overwinningen in 2019 en 2020 pakte Max Verstappen zijn eerste wereldkampioenschap in 2021. Honda had echter al in oktober 2020 aangekondigd om na 2021 met de koningsklasse van de autosport te stoppen en dus werd Red Bull Powertrains (RBPT) opgericht, zodat Red Bull in haar eentje verder kon. Gelukkig zou de door Honda ontwikkelde power unit competitief blijven door de zogeheten engine freeze.

Honda in Milton Keynes aan de slag

Na een jaar alleen als RBPT keerde Honda toch voor 2023 terug om Red Bull te blijven steunen, officieel onder de naam Honda-RBPT. De Oostenrijkse formatie had de fabriek in Milton Keynes waar de power units ontwikkeld werden, overgenomen van Honda. De steun van Honda kwam vervolgens alleen uit hun Japanse fabriek in Sakura en vanuit Honda Racing Corporation (HRC) US in Santa Clarita, Californië. Ondertussen sloot Honda de handen ineen met Aston Martin om vanaf 2026 de motoren te leveren aan het team van Lawrence Stroll en Adrian Newey, terwijl Red Bull niemand minder dan Ford wist over te halen om terug te komen in de Formule 1.

Honda heeft nu aangekondigd dat ze de Red Bull Powertrains-fabriek terug in handen hebben gekregen. De ontwikkeling voor de 2026-krachtbron is tot nu toe dus alleen in Californië en Sakura gebeurd. Door weer in Milton Keynes aan de slag te kunnen gaan als HRC UK, dat zal het in Silverstone gebaseerde Aston Martin logistiek gezien veel beter uitkomen. Red Bull heeft tegenwoordig een nieuwe campus waar RBPT en Ford samenwerken aan de motor van volgend jaar, waarbij de eerstgenoemde verantwoordelijk is voor de verbrandingsmotor en de Amerikaanse autogigant voor de batterij en het elektrische vermogen, wat een veel grotere rol gaat spelen in de nieuwe technische reglementen.

