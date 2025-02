Honda en Red Bull na 2025 uit elkaar: katalysator van succes Verstappen in F1

Red Bull Racing en Max Verstappen beginnen over een maand aan hun laatste seizoen met Honda als motorleverancier. De samenwerking heeft het team, de Nederlander en het Japanse merk veel positieve publiciteit en teven veen prijzen opgeleverd. De partijen zullen hopen dit jaar de kers op de taart te zetten.

Red Bull Racing kende, buiten de samenwerking met Honda, ook aardig wat succes met andere motorleveranciers. Het begon met een jaar Cosworth en Ferrari in 2005 en 2006, waarna het een lange samenwerking aan zou gaan met Renault van 2007 tot en met 2015. Deze samenwerking bleek vooral tussen 2009 en 2014 succesvol te zijn. In 2009 en 2014 werd Red Bull tweede bij de constructeurs, terwijl in 2010, 2011, 2012 en 2013 Red Bull kampioen werd bij de constructeurs en coureurs (Sebastian Vettel) en haar meest succesvolle periode kende in F1. Nadat 2015 vervolgens een teleurstelling bleek (vierde bij de constructeurs), ging Red Bull van 2016 tot en met 2018 de samenwerking aan met TAG Heuer, zonder al te veel succes. Red Bull werd tweede en twee keer derde bij de constructeurs in die jaren zonder een kampioenschap bij de coureurs te winnen. Vervolgens was daar Honda.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull en Honda

In 2019 begonnen Honda en Red Bull met hun samenwerking. Dit was in de periode dat Verstappen als coureur steeds volwassener begon te worden, maar ook hongerig werd naar een kampioenschap. In 2019 en 2020 bleek hij deze kans ook met de motor van Honda nog niet meteen te krijgen. Toch ging het puntenaantal ten opzichte van het laatste jaar met TAG Heuer (368 punten) wel omhoog in 2019 en 2020, met 419 en 417 punten. Het zou echter wel slechts genoeg zijn voor een derde plaats bij de constructeurs achter een dominant Mercedes en nummer twee Ferrari.

Tijdens het seizoen 2020, het coronaseizoen met zeventien races, scoorde Red Bull 319 punten op weg naar de tweede plaats bij de constructeurs. Het bleek een opmaat te zijn richting 2021, waarin Red Bull, Honda en Verstappen dankzij het bevriezen van de reglementen en het nieuwe tijdperk dat in 2022 zou beginnen eindelijk de kans zouden krijgen om Mercedes en Lewis Hamilton echt uit te dagen.

Red Bull, Verstappen en Honda doorbreken dominantie Mercedes en Hamilton

Hamilton had namelijk, op 2016 na, alle kampioenschappen bij de coureurs veroverd sinds 2014, terwijl Mercedes sinds 2014 zeven keer achter elkaar kampioen was geworden bij de constructeurs. Daar waar dit in 2021 acht keer achter elkaar zou worden, werd de reeks van Hamilton wel doorbroken.

Vanaf het begin van het seizoen bleek Red Bull met Verstappen het gat naar Mercedes en Hamilton met de RB16B gedicht te hebben. Verstappen zou gedurende het midden van het seizoen twee keer uitvallen, waardoor de titelstrijd spannend bleef en richting het einde begon Hamilton in vorm te raken. Op de allerlaatste dag van het seizoen, sterker nog de allerlaatste ronde, werd het seizoen beslist. Na een safety car haalde Verstappen in de laatste bocht Hamilton in voor de zege in Abu Dhabi en zijn eerste titel in F1 na een spectaculair en controversieel seizoen. Red Bull zelf scoorde maar liefs 585,5 punten, wat echter niet genoeg was om kampioen bij de constructeurs te worden. De reeks van Hamilton was doorbroken, maar die van Mercedes nog niet. Dit zou echter niet lang duren.

Red Bull, Honda en Verstappen domineren nieuw tijdperk

In 2022 begon namelijk een nieuwe, vooral aerodynamisch, tijdperk in F1. Het was de ideale kans voor Honda en Red Bull om de touwtjes in handen te nemen en de dominante rol af te pakken van Mercedes. Dit deed het team dan ook, deels door het ontwerp van Adrian Newey - die ervaring had met auto's die laag tegen de grond zaten - en door de betrouwbare motor van Honda. In 2022 zou Red Bull in totaal drie keer uitvallen, in 2023 slechts twee keer en in 2024 vijf keer. Voor Verstappen waren er echter maar twee DNF's in drie jaar tijd. Dat zijn ingrediënten waarmee Verstappen wel wat kan, zo bleek.

In 2022 scoorde Red Bull 759 punten richting een dominant kampioenschap bij de constructeurs, terwijl 2023 een historisch seizoen bleek te zijn met maar liefs 860 punten. Verstappen werd in deze twee seizoenen ook op dominante wijze kampioen en zou in 2023 meerdere records verbreken. Eigenlijk kon alleen Ferrari begin 2022 even zeggen dat het Red Bull uit kon dagen, maar dit bleek tijdelijk te zijn.

In 2024 gebeurde echter wat we eigenlijk elk tijdperk wel zien. Op een gegeven moment komt de dominantie ten einde en komen andere teams dichterbij. Red Bull maakte dit zelf in 2020 en 2021 mee en zag dankzij mislukte upgrades in 2024 McLaren, Ferrari en even later ook Mercedes in de buurt en zelfs langszij komen. Aan de motor van Honda lag het echter niet, want die was nog steeds krachtig en vooral betrouwbaar.

Honda en Red Bull uit elkaar

Tijdens dit tijdperk gebeurde er achter de schermen echter ook veel. Honda bleek eerst na 2021 langzaam maar zeker afscheid te gaan nemen van Red Bull en zou niet meer op de voorgrond te zien zijn, maar even later werd de samenwerking in twee instantie uiteindelijk verlengd tot eind 2025. Daarna gaan de twee partijen met zekerheid uit elkaar. Honda gaf recent aan dat het zelf wel door had gewild met Red Bull, maar dat het team een andere richting had gekozen en Honda daardoor zelf ook geen keuze had.

Dat dit op waarheid berust is, valt op te maken uit het feit dat eerst bekend werd dat Red Bull Powertrains door Red Bull Racing werd opgericht met als doel om in 2026 zelf motoren te ontwikkelen. Vervolgens kwam Ford er als partner bij om dit doel kracht bij te zetten. In 2023 werd vervolgens bekend dat Honda ook haar beslissing had genomen en vanaf 2026 met Aston Martin samen gaat werken in een poging het succes met Red Bull te herhalen bij een ander team. Daar zal het team met eigenaar Lawrence Stroll samenwerken, maar ook weer herenigd worden met Adrian Newey. Zo gaan de twee teams na 2025 ondanks al het succes en de lovende woorden dus uit elkaar om aan een nieuw avontuur te beginnen.

2025

Zowel Verstappen als Honda en Red Bull zullen hopen dat 2025 een seizoen kan zijn waarin de samenwerking met succes afgesloten kan worden. Succesvol zal voor de drie partijen betekenen dat Verstappen voor het vijfde seizoen op rij kampioen is geworden bij de coureurs en Red Bull voor het derde seizoen in vier jaar tijd kampioen bij de constructeurs is geworden.

Toch gaat 2025 op papier een lastig jaar worden om dit te bewerkstelligen. McLaren en Ferrari beschikken momenteel over de snelste en beste auto, terwijl ook Mercedes als concurrent gezien moet worden in 2025. De concurrentie is dus enorm, iets wat F1 in jaren niet gezien heeft. De vraag is of de twee kampioenschappen een realistisch doel gaan zijn. Daarvoor zal Verstappen met Honda toch vooral afhankelijk zijn van de aerodynamische afdeling van het team en de upgrades die het team zowel in de winterstop als tijdens het seizoen door gaat voeren.

Gerelateerd