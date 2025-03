Yuki Tsunoda gaat beginnen aan een onzeker Formule 1-seizoen dit jaar. Er hangt namelijk een vraagteken boven de toekomst van de Japanner. Hij is keer op keer de promotie vanuit Racing Bulls naar Red Bull Racing misgelopen en met het aankomende vertrek van Honda, zou het zomaar het einde van Tsunoda's loopbaan bij de energiedrankfabrikant kunnen zijn. Honda waarschuwt de coureur dan ook.

Tsunoda maakte zijn F1-debuut in 2021 bij het team dat toen nog bekendstond als Scuderia AlphaTauri, mede dankzij support van Honda. De 24-jarige uit Sagamihara wordt al sinds 2016 gesteund door de autogigant via het Honda Formula Dream Project, waarmee hij ook kampioen werd in de Japanse Formule 4. Tsunoda heeft jaar na jaar bewezen een plekje op de F1-grid te verdienen door solide punten te scoren. Tevens heeft hij er indirect voor gezorgd dat Nyck de Vries en Daniel Ricciardo werden ontslagen door die twee coureurs steeds te verslaan. Desondanks kreeg hij niet de promotie naar Red Bull, toen Sergio Pérez afgelopen december zijn koffers moest pakken. Die ging naar Liam Lawson. Tsunoda zit nu in het laatste jaar van zijn contract met het Red Bull-zusterteam. Omdat Honda de overstap gaat maken naar Aston Martin, waar Fernando Alonso en Lance Stroll de stoeltjes bezet houden, heeft hij minder steun dan ooit.

Watanabe en Sato waarschuwen Tsunoda

"Hij moet nu zelf actie gaan ondernemen", zo wordt Tsunoda gewaarschuwd door Koji Watanabe, de president van de Honda Racing Corporation (HRC), in een interview met de Japanse tak van Motorsport.com. "Ik wil dat hij de beste keuzes voor zichzelf gaat maken. Hij zit nu in zijn vijfde jaar en heeft de vaardigheden, en hij begrijpt de wereld van F1 goed. Er is weinig wat we nog voor hem kunnen doen. Hij moet zijn supportteam, inclusief zijn manager, versterken en het nodige zitje veiligstellen. Aan het eind van de dag is hij een pro. En coureurs kunnen niet altijd afhankelijk zijn van Honda. Iemand van Tsunoda's niveau moet voor zichzelf kunnen denken."

Voormalig F1-coureur en Indianapolis 500-winnaar Takuma Sato is tegenwoordig een uitvoerend adviseur van HRC en gaat nog een stapje verder dan Watanabe: "Yuki heeft niks meer met Honda te maken. Ik wil dat hij zo snel mogelijk naar Red Bull, Mercedes of Ferrari gaat. Als hij namelijk niet vertrekt, dan houdt hij het pad voor jonge coureurs op. Hij heeft het tot dit punt gered, dus hij hoort Honda of HRC niet nodig te hebben om voor hem deals proberen te sluiten."

