Yuki Tsunoda mocht afgelopen jaar even hopen op een promotie naar Red Bull Racing, die uiteindelijk naar Liam Lawson ging. Dat liet de Japanner niet koud, want volgens Motorsport.com heeft Tsunoda als reactie daarop een nieuwe belangenbehartiger in de arm genomen.

Tsunoda begint in 2025 aan zijn vijfde jaar bij het zusterteam van Red Bull Racing en heeft 'rookie' Lawson de stap naar het topteam zien maken. Christian Horner verklaarde kort daarna dat dit uiteraard voor Tsunoda betekent dat hij misschien wel rond moet gaan kijken. "Je kunt niet voor eeuwig het bruidsmeisje blijven," zo verklaarde de teambaas destijds. Dat advies lijkt Tsunoda te hebben opgevolgd, want er is een verandering van management gekomen.

Verandering van management

Tot en met december stonden Mario Miyakawa en Luis Alvarez de Japanner bij in zijn zakelijke keuzes, maar Tsunoda heeft besloten die samenwerking te beëindigen. De dertigjarige Mexicaan Diego Menchaca zal de belangen van Tsunoda behartigen vanaf dit seizoen. Menchaca is geen onbekende in de autosport; zo was hij tot en met 2018 actief in de opstapklassen naar de Formule 1, maar heeft hij inmiddels de overstap gemaakt naar een carrière als zaakwaarnemer. "Ik werk niet meer met Mario, noch met Luis. Ik ben erg blij met Diego. Hij is zeer gemotiveerd. Zodra we besloten om samen te gaan werken, ging hij direct naar het kantoor van Helmut om aan die relatie te werken. Ik waardeer dat soort acties. En Helmut eveneens. Ze hebben al een goede relatie, dat is een goed begin. Maar uiteindelijk is het belangrijkste om goed te presteren op de baan. Dat maakt het leven van Diego eenvoudiger", aldus Tsunoda.

Full focus on the final day of testing 🔎#F1 #VCARB #F1Testing pic.twitter.com/f2TnpKiGfJ — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) February 27, 2025

