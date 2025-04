Honda sluit vanaf 2026 aan bij Aston Martin en voorzitter Koji Watanabe laat weten dat het merk ook inspraak wil hebben in de line-up. Fernando Alonso en Lance Stroll verdedigen nu de groene kleuren van het team, maar dat zou dus nog weleens kunnen veranderen.

Afgelopen weekend heeft Honda het perfecte afscheid bij Red Bull Racing gekregen, met de overwinning van Max Verstappen. Het jaar is nog niet voorbij en de twee partijen gaan nog voor de hoofdprijzen. Komend seizoen sluit Honda aan bij Aston Martin en Red Bull komt dan met haar eigen power unit op de startgrid te staan. Met de toevoeging van Honda aan Red Bull, bracht het Japanse merk ook Yuki Tsunoda mee die vanaf 2021 bij het zusterteam mocht rijden. Die invloed heeft het merk grotendeels ook bij Aston Martin.

Honda wil inspraak in line-up

Watanabe vertelt in de Japan Times dat het inspraak heeft in wie er in de stoeltjes bij Aston Martin zit. "Het aantal stoelen zal worden verminderd. Wat ons betreft, zullen we als Honda onze mening blijven uiten bij het bepalen van de coureurs voor 2026 en daarna", zo laat de Honda-president weten. Bij Red Bull had het merk effectief vier stoeltjes om zich over te bekommeren met zusterteam Racing Bulls.

Zelfde constructie als bij Red Bull

Hoewel Honda zich dus zal roeren over de twee coureurs bij Aston Martin, laat het wel optekenen dat het team uiteindelijk de knoop moet doorhakken. "Het team heeft uiteraard het laatste woord bij de beslissing welke coureurs zich bij het team voegen... maar de situatie zal hetzelfde zijn (als bij Red Bull), waar wij ons zegje zullen doen", aldus Watanabe.

Alonso of Stroll

Tweevoudig wereldkampioen Alonso bereikt op 29 juli de leeftijd van 44 en hoewel de Spanjaard nog altijd over de mentaliteit beschikt, is het de vraag of hij de komende jaren hetzelfde kan leveren. Stroll zit in de beste positie van de Formule 1, als zoon van de eigenaar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat eigenaar Lawrence zijn eigen zoon uit de wagen zet, maar dat zou wellicht kunnen veranderen door de invloed van Honda.

