Volgens Lando Norris is de 'killer'-mentaliteit waarover Max Verstappen beschikt lang niet de enige manier om wereldkampioen te worden. De McLaren-coureur stelt dat het een geweldige mentaliteit is, maar dat hij geen 'eikel' hoeft te zijn om de titel te verzilveren.

Van Verstappen is algemeen bekend dat hij meedogenloos kan zijn, op het moment dat de situatie op de baan erom vraagt. Daarbij begeeft de Nederlander zich hier en daar in het grijze gebied van het reglement, maar het zijn tegelijkertijd ook de acties waar menig fan voor inschakelt. Norris beschikt met de MCL39 over de snelste wagen en leidt ook na de race in Japan het kampioenschap en stelt dat hij kampioen wil worden, maar dan wel op zijn eigen manier.

Geweldige instelling, maar niet de enige succesvolle

"Wat mensen je willen laten geloven, is dat je moet denken dat je de beste ter wereld bent, dat je moet denken dat je iedereen kunt verslaan. Dat is een geweldige instelling om te hebben, maar ik denk niet dat het de enige instelling is die je nodig hebt als je kampioen wilt worden", zo opent hij in The Guardian. Volgens de vijfvoudig racewinnaar wil hij vooral zichzelf blijven. "Ik wil gewoon van mijn leven genieten. Dat is een houding die misschien niet echt past bij een ‘killer instinct’. Maar ik denk niet dat je dat per se nodig hebt om wereldkampioen te worden. Ik wil bewijzen dat je wereldkampioen kunt worden zonder dat te hebben."

Kampioen worden, zonder persoonlijkheid te verliezen

Norris benadrukt echter wel dat dit niet betekent dat hij zich zomaar laat wegzetten. "Ik wil ook nooit dat mensen denken dat ik dingen opgeef omdat ik te aardig ben. Ik blijf vechten voor wat ik wil, ik blijf risico’s nemen en ik zal nog steeds alles doen waarvan ik weet dat het me kan helpen wereldkampioen te worden — maar dan zonder mijn vrijheid en mijn persoonlijkheid te verliezen", gaat de klassementsleider verder.

Norris: 'Zou bepaalde dingen nooit doen'

De Nederlander heeft een reputatie die inmiddels voor hem werkt, Norris vindt dat hij dat niet nodig heeft. "Ik hoef niet aan iedereen te laten zien dat ik zo'n houding heb. Ik heb het gevoel dat mensen zich vaak anders voordoen en proberen te laten zien dat ze die houding hebben. Ik kan heel makkelijk doen alsof ik een killer instinct heb en me gedragen als een eikel, zodat mensen dat over mij gaan denken." Toch is er voor hem een grens: "Maar er zijn bepaalde dingen die ik nooit zou doen, dingen die andere kampioenen wel hebben gedaan. Ik heb waarschijnlijk minder een killer instinct dan de meeste coureurs of de meeste kampioenen, simpelweg omdat ik niet op die manier ben opgevoed."

