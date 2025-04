Het team van Red Bull Racing wil nog voordat het eerste grote updatepakket arriveert in Imola, de bandenslijtage van de RB21 verbeteren. Het team heeft een aantal aanknopingspunten ontdekt uit de eerste drie raceweekenden en wil voor de wedstrijd in Saoedi-Arabië de ophanging van de wagen onder handen nemen, zo meldt Formula Analisi Technica.

Tijdens de eerste Europese race van het seizoen - in Imola - nemen veel van de teams nieuwe onderdelen mee, net als Red Bull Racing. Dat pakket zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit een nieuwe vloer en een aantal andere kleine updates. Toch wil het Oostenrijkse team nog voor race zeven een aantal verbeteringen doorvoeren, waarvan ééntje om de bandenslijtage te verminderen, een groot wapen van de MCL39 van McLaren.

Mechanische slijtage en thermische slijtage

Het medium weet niet precies welk onderdeel wordt vernieuwd, maar dat ligt vooral aan de moeilijkheid van de zaak. Zo zijn er een aantal manieren om de bandenslijtage tegen te gaan. Het gaat dan om mechanische slijtage, maar ook thermische slijtage. Wat betreft de eerste vorm, moet er worden gedacht aan een update aan de voorwielophanging van de RB21, maar ook interne componenten die moeten veranderd. Wat betreft het oplossen van de thermische slijtage, dat wordt een stuk ingewikkelder. Zo moet het team ervoor zorgen dat de temperatuur van beide banden wordt verlaagd en de RB21 brengt juist veel energie in de banden, wat vervolgens leidt tot ongewenste oververhitting, waar Max Verstappen het in de openingsraces al over had.

Pijlen zijn gericht op Grand Prix van Saoedi-Arabië

Het Italiaanse medium stelt dat Red Bull naar aanleiding van de openingsraces een aantal punten heeft ontdekt wat het kan verbeteren. De technische updates moeten voor het raceweekend in Djedda gereed zijn en dan gaat het om het weekend van 18 april.

