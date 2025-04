Bij Red Bull Racing gaat men ervan uit dat McLaren flink geraakt zal worden door technische richtlijn 18, die vanaf de Grand Prix van Spanje van kracht wordt, zo meldt De Telegraaf. Vanaf het raceweekend in Barcelona gaat de FIA strenger toezien op de flexibele vleugels, en het Oostenrijkse team verwacht dat McLaren daardoor een deel van zijn voorsprong zal verliezen.

Met zijn eerste overwinning van het jaar reist Max Verstappen aankomende week af naar Bahrein. Red Bull beschikte in Japan niet over de snelste wagen, maar de Nederlander wist niet alleen de poleposition op zaterdag te veroveren, ook de overwinning staat op naam van de viervoudig wereldkampioen. Toch bleef Verstappen achteraf nuchter, want in Bahrein wordt opnieuw een sterk McLaren verwacht. Desondanks bedraagt zijn achterstand op klassementsleider Lando Norris na de race op Suzuka nog maar één punt.

Artikel gaat verder onder video

Technische richtlijn 18

Afgelopen seizoen werd in Bakoe duidelijk dat McLaren gebruikmaakte van flexibele vleugels. De FIA stelde destijds dat de statische test afdoende was en besloot niet in te grijpen. Toch presenteerde de autobond eind januari een herziene versie van TD018, die vanaf de wedstrijd in Spanje van kracht wordt. Vanaf dat moment mogen de vleugels niet langer 15 mm doorbuigen, maar nog slechts 10 mm.

Verliest McLaren voorsprong door TD018?

Naast de updates waarmee Red Bull een stap vooruit hoopt te zetten, vestigt het team ook veel hoop op TD018. "Binnen Red Bull vestigt men de hoop op de updates die eraan komen en op het feit dat de autosportfederatie FIA vanaf de negende race in Barcelona strenger gaat controleren op flexibele voorvleugels. In het Red Bull-kamp is de verwachting dat McLaren daardoor geraakt wordt. Tot die tijd is het overleven," zo meldt het medium.

Gerelateerd